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Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν σήμερα (24/9), με χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο κέρδισε ένας τυχερός.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ το 9.

Ένας τυχερός κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, με 5+1 σωστές προβλέψεις. Επίσης, έξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=8QVp5tA2u-Q}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: