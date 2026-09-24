Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν σήμερα (24/9), με χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο κέρδισε ένας τυχερός.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ το 9.
Ένας τυχερός κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, με 5+1 σωστές προβλέψεις. Επίσης, έξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=8QVp5tA2u-Q}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)