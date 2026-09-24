Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αλλάζει εκ νέου ο καιρός το Σαββατοκύριακο καθώς θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το μεσημέρι της Παρασκευής 25/9 θα έχουμε βροχές στα δυτικά και τα ΒΔ της χώρας, ενώ τα ξημερώματα του Σαββάτου 26/9 οι βροχές θα ενταθούν στην κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Το πρωί του Σαββάτου στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Λαμία και τον Βόλο αναμένονται νέες βροχές και από το απόγευμα και μετά αναμένονται βροχές και στην Αττική. Το βράδυ του Σαββάτου θέλει προσοχή στη ΒΑ Εύβοια και στις Σποράδες.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Έυβοια και τις Κυκλάδες, αλλά και στην Κρήτη.

Δείτε αναλυτικά το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

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