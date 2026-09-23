Ο 22χρονος έκανε τις επιθέσεις σε διάστημα μίας ώρας στο Μαρούσι, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού έχει πάρει ο 22χρονος πανελλήνιος πρωταθλητής kick boxing, ο οποίος κατηγορείται για δύο διαδοχικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο Μαρούσι.

Η υπόθεση αφορά δύο περιστατικά που σημειώθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου μίας ώρας. Αρχικά, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε μία γυναίκα κοντά στον χώρο εργασίας της και στη συνέχεια σε μία 55χρονη, από την οποία φέρεται να άρπαξε το αυτοκίνητο.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 18:00, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η νεαρή γυναίκα είχε μόλις σχολάσει από την εργασία της, όταν ο 22χρονος της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε υπόγειο πάρκινγκ. Όπως κατήγγειλε, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά από πίσω, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, την έριξε στο έδαφος και χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να λάβει ιατρική φροντίδα.

Η ίδια περιγράφει στο MEGA τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν: «Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω».

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Άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη, ωστόσο εκείνος κατάφερε να απομακρυνθεί.

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Η δεύτερη επίθεση και η κλοπή αυτοκινήτου

Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε το δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά σε πιο απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε την 55χρονη, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την τράβηξε έξω από το όχημα και στη συνέχεια την χτύπησε.

Έπειτα, πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε από το σημείο.

Η 55χρονη περιγράφει στο MEGA τις στιγμές της επίθεσης: «Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του».

Από την επίθεση η γυναίκα τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ, όπως ανέφερε, εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις και πόνο στη μέση.

Τον κατέδωσε ο πατέρας του

Μετά τη δεύτερη επίθεση, ο 22χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στην Αγία Παρασκευή και να επέστρεψε στην κατοικία του.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να είχε ο πατέρας του, ο οποίος την επόμενη ημέρα ενημέρωσε τις Αρχές και υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν το πρόσωπο που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ακολούθησε η απολογία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Μετά την εισαγγελική και ανακριτική κρίση, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.