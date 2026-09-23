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Το περιστατικό σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο από τη Σητεία προς το Καβούσι του νομού Λασιθίου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώυηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/09) στο Λασίθι της Κρήτης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο από τη Σητεία προς το Καβούσι. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο γυναίκες γαλλικής υπηκοότητας, οι οποίες τραυματίστηκαν.

Για την εντοπισμό τους και την ανάσυρσή τους κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό τους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις τραυματισμένες γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν σε καλή κατάσταση και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του είναι υπό διερεύνηση.