Η απαγόρευση εξαγωγών diesel δεν θα βοηθούσε, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διέψευσε δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές diesel, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις τιμές που έχουν φτάσει σε ύψος ρεκόρ.

Η τιμή του diesel έχει ξεπεράσει τα 6,50 δολάρια το γαλόνι, εξαιτίας των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία, κάτι που αποτελεί πολιτικό κίνδυνο για τον Αμερικανό πρόεδρο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το δημοσίευμα του Politico ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Τραμπ ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές diesel για 90 ημέρες, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν για αυτό το σχέδιο στους κόλπους της κυβέρνησης, αλλά και από την πετρελαϊκή βιομηχανία. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε ψευδές το δημοσίευμα.

Μετά το δημοσίευμα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα είχε αποτέλεσμα και θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον συζητά εθελοντικά μέτρα.

Ακόμα, ο Ράιτ είπε ότι κανένας δεν εξετάζει μια καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές του diesel. «Υπό συζήτηση είναι το ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να έρθει περισσότερο diesel στις ΗΠΑ και να συνεχιστούν οι μέγιστες ροές βενζίνης και αεροπορικών καυσίμων», πρόσθεσε.

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Πηγή: Reuters