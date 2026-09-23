Νέα ποινή φυλάκισης 15 ετών επιβλήθηκε στον Χάρβεϊ Γουάινστιν μετά την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση στη Μίριαμ Χέιλι.

Σε 15 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε την Τετάρτη (23/09) δικαστήριο στη Νέα Υόρκη τον πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος πρώην βοηθού του το 2006.

Η ποινή επιβλήθηκε μετά την καταδίκη του Γουάινστιν σε νέα δίκη, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025. Ο 74χρονος κρίθηκε ένοχος τον Ιούνιο του 2025 για κακούργημα σεξουαλικής πράξης πρώτου βαθμού, σχετικά με την επίθεση στη Μίριαμ Χέιλι στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μίας πολυετούς δικαστικής διαμάχης. Η αρχική καταδίκη του Γουάινστιν το 2020 είχε ανατραπεί το 2024 από το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, το οποίο έκρινε ότι η προηγούμενη δίκη δεν είχε διεξαχθεί με τρόπο που να διασφαλίζει μία δίκαιη δίκη.

Από την πλευρά του, ο Γουάινστιν είχε αρνηθεί ότι επιτέθηκε σε οποιαδήποτε γυναίκα ή ότι είχε σεξουαλικές επαφές χωρίς συναίνεση.

Η νέα καταδίκη

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, εξήρε την Τετάρτη την κατάθεση της Χέιλι, αναφερόμενος στο θάρρος που, όπως είπε, επέδειξε κατά τη δικαστική διαδικασία.

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Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Γουάινστιν δήλωσε ότι ο πρώην παραγωγός εξακολουθεί να υποστηρίζει την αθωότητά του και διαφωνεί έντονα με την ποινή που του επέβαλε ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ.

Ο Γουάινστιν είχε καταδικαστεί αρχικά στη Νέα Υόρκη το 2020 για την επίθεση στη Χέιλι και για τον βιασμό της επίδοξης ηθοποιού Τζέσικα Μαν. Τότε είχε καταδικαστεί σε 23 χρόνια φυλάκισης.

Το 2024, το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την καταδίκη, κρίνοντας ότι στη δίκη είχαν επιτραπεί καταθέσεις και στοιχεία που επηρέασαν τη διαδικασία εις βάρος του.

Στη νέα δίκη του 2025, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για την υπόθεση που αφορούσε τη Χέιλι, ενώ τον αθώωσαν για την κατηγορία που σχετιζόταν με το πρώην μοντέλο Κάγια Σοκόλα. Παράλληλα, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε απόφαση για την κατηγορία βιασμού που αφορούσε τη Μαν.

Νέα δίκη για την Τζέσικα Μαν

Μια τρίτη δίκη σχετικά με την καταγγελία της Μαν ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026 χωρίς ετυμηγορία, καθώς η διαδικασία κατέληξε εκ νέου σε κακοδικία.

Τον επόμενο μήνα οι εισαγγελείς απέσυραν την κατηγορία, αφού η Μαν δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να καταθέσει σε τέταρτη δίκη.

Ξεχωριστή καταδίκη στην Καλιφόρνια

Ο Γουάινστιν, ο οποίος συνίδρυσε το κινηματογραφικό στούντιο Miramax, έχει καταδικαστεί ξεχωριστά και στην Καλιφόρνια. Το 2022 κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης.

Τον Ιούνιο, εφετείο της Καλιφόρνιας επικύρωσε τις συγκεκριμένες καταδίκες, διέταξε όμως να επανεξεταστεί η ποινή του, καθώς ο δικαστής της αρχικής δίκης είχε λάβει υπόψη ως επιβαρυντικό στοιχείο τις καταδίκες του στη Νέα Υόρκη, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν.

Η υπόθεση που συνδέθηκε με το #MeToo

Η αρχική καταδίκη του Γουάινστιν στη Νέα Υόρκη θεωρήθηκε σημαντικός σταθμός για το κίνημα #MeToo, το οποίο ενθάρρυνε γυναίκες να μιλήσουν δημόσια για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς από ισχυρούς άνδρες.

Περισσότερες από 100 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και γνωστές ηθοποιοί, έχουν κατηγορήσει τον Γουάινστιν για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.