Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καραβάτου.

Το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Καραβάτου προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Η γνωστή παρουσιάστρια, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που σόκαρε την μητέρα της, καθώς επιτήδειοι την είχαν καλέσει στο τηλέφωνο, λέγοντάς της ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε ατύχημα.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ το οποίο ανέλυε το δημοσιογράφος τεχνολογίας Τίμος Κουρεμένος, εστιάζοντας στην κλωνοποίηση φωνής που χρησιμοποιούν απατεώνες αποσκοπώντας στο να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοσιογράφος, χάρισε μερικές συμβουλές τόσο στους δύο παρουσιαστές, όσο και στους τηλεθεατές του «Στούντιο 4».

Η Κατερίνα Καραβάτου, με αφορμή τη συζήτηση, μοιράστηκε την εμπειρία που είχε η μητέρα της, λέγοντας: «Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα… Ξέρεις ότι έκανε πολύ καιρό η γυναίκα για να το ξεπεράσει αυτό το σοκ… Παρ’ όλο που είχε την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σοβαρό».

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