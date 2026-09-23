Η Ουκρανία δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα του ΟΗΕ.

Με κυρίαρχο αίτημα το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ανέβηκε στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στην ανάρτηση Τραμπ όπως είπε στο Truth Social, την οποία διάβασε ενώ πλησίαζε στη Νέα Υόρκη. Η ανάρτηση έλεγε ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο από τις πετρελαϊκές υποδομές λόγω των ουκρανικών επιθέσεων. Μεγάλος αριθμός από αυτές τις υποδομές έχει ανατιναχθεί και είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Είναι αλήθεια, η Ρωσία τα έκανε θάλασσα» είπε ο Ζελένσκι και συνέχισε στην ανάρτηση του Τραμπ κλείνοντας πως «Και στο τέλος λέει για έναν γελοίο πόλεμο». Δεν ξέρω κανέναν ηγέτη που θα έλεγε κάτι διαφορετικό εκτός από έναν άνδρα» είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στον Πούτιν.

«Για σχεδόν 5 χρόνια οι Ρώσοι προσπαθούν να εφαρμόσουν την τρέλα του Πούτιν για την κατάκτηση του Ντονέτσκ. 248.964 στρατιώτες από πλευράς Ρωσίας είναι οι απώλειες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία σε 9 μήνες. Σοβαρά τραυματίες και νεκροί. 21 χώρες έχουν μικρότερο πληθυσμό από όσους έχουν χάσει οι Ρώσοι. Και αυτά δεν είναι στατιστικά είναι άνθρωποι. Έχουμε αρχείο από drones που δείχνουν Ρώσους να χάνουν τη ζωή τους σε πεδίο μάχης, Είναι τρέλα αλλά συνεχίζουν γιατί αυτό θέλει ο Πούτιν» συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Συμπλήρωσε πως, η Ρωσία έχει κατάσχει μόλις 1.000 τ.μ. χλμ φέτος από την Ουκρανία. «Έχει 77.000 τμ.χλμ ήδη ωστόσο, χωρίς της Ουκρανία. Νομίζει ακόμα κανείς ότι είναι λογικός και αναμορφωτής ο Πούτιν; Ο συνεργάτης του από την Βόρεια Κορέα, Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει στρατιώτες, και εκείνοι έχουν απώλειες.

Είδατε τα πλάνα που τίμησαν στην Πιονγιάνγκ εκείνους που πέθαναν. Και αυτό είναι τρέλα. Γιατί να χάσουν τη ζωή τους; Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τους χρησιμοποιεί ως μέσο πληρωμής και μάλλον θα πάρει κάτι ως αντάλλαγμα» είπε ο Ζελενσκι.

Πρόσθεσε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος που δεν σταμάτησαν έγκαιρα. Και μία Ρωσία που δεν τιμωρήθηκε έγκαιρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρόσφατα στείλαμε στη Βόρεια Κορέα αιχμαλώτους πολέμου. Ένας όταν συνειδητοποίησε ότι θα πάει αιχμάλωτος πολέμου επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η ζωή του. Παίρνουν την ελευθερίας τους, το δικαίωμα να επιλέξουν. Ξέρουμε ότι ο Πούτιν ξανά υποσχέθηκε σε αμερικανική αντιπροσωπεία ότι θα κατάσχει το Ντονέτσκ και ότι θέλει λίγους ακόμα μήνες. Είναι η 17η ή 18η φορά που δίνει αυτή την υπόσχεση. Πάντα η ίδια υπόσχεση, λίγους ακόμα μήνες και μετά παρατείνει την προθεσμία. Θα αποτύχει ξανά. Αλλά μετά ξεκαθαρίζει ότι το Ντονέτσκ δεν θα είναι αρκετό, και ακολουθούν η Οδησσός και άλλες πόλεις. Μετά από όλα αυτά μπορείτε να τον φανταστείτε χωρίς πόλεμο; Η ιδέα του πολέμου επεκτείνετε και όπου πάει φέρνει νέους κινδύνους, κρίσεις, σκοτωμούς. Για αυτό πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική της μηδενικής ανοχής» τόνισε.

«Πέρυσι από εδώ μέσα είπα ότι ζούμε σε μία εποχή όπου τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιζήσει. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσία, η βιομηχανία πετρελαίου και καυσίμων της ξεμένει. Στόχος μας είναι η δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο να τον κάνει πιο καταστροφικό. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει τον Πούτιν. Τα όπλα μας κάνουν ακριβώς αυτό. Η στήριξή σας μάς δίνει τη δυνατότητα, είμαι ευγνώμων σε όλους, όσοι μας στηρίζουν] πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η παραγωγή όπλων στην Ουκρανία

Ο Ζελένσκι μίλησε για την παραγωγή όπλων, που «φυσικά έχει σημασία, μας κάνει πιο δυνατούς. Όταν κάποιος δίνει ισχύ στη Ρωσία μέσω του εμπορίου, της δίνει περισσότερο χρόνο. Όταν η Ρωσία έχει χρήματα πάντα λέει όχι στη διπλωματία. Όταν κάποιος εφαρμόζει κυρώσεις σε επιχειρηματίες της, δίνει χρόνο στη Ρωσία. Οι πηγές της Ρωσίας πρέπει να παραμείνει ο στόχος μας. Περιοχές της Ρωσίας έχουν ήδη χρεοκοπήσει. Δεν πήγε όπως ήθελε ο Πούτιν, εμείς ξαναχτίσαμε» σημείωσε ο Ζελένσκι και συνέχισε να μιλά για τα ιρανικά drones.

«Ιρανικές τεχνολογίες. Η Ρωσία από την έναρξη του χρόνου, έχει χρησιμοποιεί πάνω από 2.500 πυραύλους κατά των Ουκρανών. Η Ρωσία έχει στείλει 63.000 drones κατά των Ουκρανών. Πάνω από 7.700 είναι ιρανικά. Απλά σκεφτείτε το] συμπλήρωσε ο Ζελένσκι και τόνισε πως η στρατηγική της Ρωσίας είναι να απειλεί κάθε ώρα της ημέρας.

Σημείωσε ότι «Χτίζουμε προστασία κατά της Ρωσίας έχουμε αντιβαλλιστικό πρόγραμμα, μαζί με 10 χώρες εταίρους. Την περασμένη εβδομάδα κάλεσα την Πολωνία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Παραμένουμε ανοιχτοί σε όλες τις χώρες για την κατασκευή αντιβαλλιστικών προγραμμάτων. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σύστημα με χαμηλότερο κόστος και πιο ισχυρή άμυνα, για την άμυνα στην ευρύτερη περιοχή, για την άμυνα της Ευρώπης. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε προστασία. Αυτή είναι η προσέγγισή μας στην προστασία» υπογράμμισε.

«Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα ακόμα και στον Κόλπο, που έχουν ισχυρά αντιβαλλιστικά συστήματα. Και - ναι - πολλές φορές η Ουκρανία φαίνεται να επικεντρώνεται μόνο στον πόλεμο, αλλά οι Ουκρανοί δεν τον επέλεξαν. Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε, να μην χάσουμε τη χώρας μας, την ανεξαρτησίας μας, την ελευθερίας μας. Και οι περισσότεροι από σας όπως και οι Ουκρανοί, ήταν ειρηνικό έθνος, πριν τον πόλεμο και δεν σκεφτόσασταν όλη την ώρα τον πόλεμο. Οι περισσότεροι δεν έχετε πυρηνικά, ούτε συνήθεια να επιτίθεστε στον γείτονά σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προστατευτείτε απέναντι σε όποιον σας απειλήσει και θα προστατεύσετε τη ζωή και τους ανθρώπους σας» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αναφέρθηκε επίσης στις συμφωνίες που έχει κάνει για τα drones. «Και αυτά δεν είναι για να προστατεύουμε τους ουρανούς μας μόνο, είναι τους δρόμους, τα βουνά, τις υποδομές, κρίσιμες υποδομές, μεταφορές, ώστε να λειτουργούν στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτό προσφέρουμε. Ήδη συνεργαζόμαστε με την Ευρώπη. Σήμερα υπέγραψα συμφωνία ασφαλείας με τη Φινλανδία, έχουμε ήδη υπογράψει με την Αυστραλία, και ετοιμάζουμε και συμφωνία με τον Καναδά. Η Ουκρανία χτίζει την ασφάλειά της. Και βοηθά και άλλους να το κάνουν. Ειρήνη μέσω της προστασίας».

Για τον χειμώνα που έρχεται, είπε ο Ζελένσκι, οι Ουκρανοί, καταλαβαίνουν ότι ίσως να είναι πολύ δύσκολος για εμάς, αλλά θα τον κάνουμε επώδυνο και για τη Ρωσία. Θέλουμε διπλωματία και ισχύ» είπε και αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Τραμπ, τόνισε ότι «αυτό ακριβώς συζητήσαμε αλλά δυστυχώς όχι απευθείας και με τον ηγέτη της Κίνας που είναι στις ΗΠΑ αλλά όχι εδώ. Αυτός μπορεί να επηρεάσει την Ρωσία. Και θέλουμε να θέλει και αυτός ειρήνη στην Ουκρανία. Ο κόσμος το χρειάζεται αυτό γιατί είναι για τις ανθρώπινες ζωές, την ενέργεια, την τροφική ασφάλεια και για να σταματήσουμε την παγκόσμια απειλή πριν φτάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Γιατί από του χρόνου, ίσως η ΑΙ θα ξεκινήσει να αποφασίζει τι θα συμβεί στο πεδίο της μάχης.

»Σήμερα στον κόσμο δεν λειτουργεί όπως το 2022 εκτός από το κουράγιο των ανθρώπων, τα πάντα έχουν αλλάξει και ποιος ξέρει τι θα συμβεί με το κουράγιο των ανθρώπων στο μέλλον. Αλλά το ΑΙ θα περάσει από τον ψηφιακό κόσμο. Για εβδομάδες τώρα οι Ευρωπαίοι λένε ότι η Ρωσία θα επεκταθεί πιο μέσα σε χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης και θέλω να μιλήσω στις χώρες αυτές των οποίων οι πολίτες έχουν υποφέρει από την Ρωσία.

»Η Ρωσία χρησιμοποιεί πολίτες από 47 χώρες στον κόσμο, στον πόλεμο. Βλέπουμε από τα drones μας να πεθαίνουν άνθρωποι που δεν είναι Ρώσοι. Θέλω να μιλήσω σε κάθε εκπρόσωπο αυτών των 47 χωρών. Ξέρετε τι κάνει η Ρωσία στους πολίτες σας, μην αφήσετε τον Πούτιν να σας παρασύρει σε αυτόν τον πόλεμο. Περιορίστε τα χρήματά του, περιορίστε τον πόλεμό του. Μην είστε οι τελευταίοι που θα υπερασπιστείτε τη ζωή τους. Ασφάλεια» είπε κλείνοντας την ομιλία του ο Ζελενσκι.



Δείτε live τις ομιλίες των ηγετών στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

{https://www.youtube.com/watch?v=oTiapR-CUlI}