«Αν ο Ερντογάν θέλει να επικαλείται τον Χάρτη του ΟΗΕ (για την Παλαιστίνη) θα πρέπει να τον εφαρμόζει πρώτα ο ίδιος (στην Κύπρο). Η υποκρισία στον μεγαλείο της» δήλωσε στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κύπρου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δώσει «το πράσινο φως» για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, να συνεχίσουν από το σημείο που είχαν σταματήσει την τελευταία φορά.

Επέκρινε τον Τούρκο πρόεδρο με αφορμή την χθεσινή του ομιλία, λέγοντας πως «αν ο Ερντογάν θέλει να επικαλείται τον Χάρτη του ΟΗΕ (για την Παλαιστίνη) θα πρέπει να τον εφαρμόζει πρώτα ο ίδιος. Παραμένω σταθερός στη δέσμευσή μου για βιώσιμη και εφαρμόσιμη λύση στο ζήτημα της Κύπρου. Είμαι έτοιμος για διαπραγματεύσεις από το σημείο που το αφήσαμε. Το κοινό έδαφος είναι εκεί, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε χαρακτηριστικά πως «Άκουσα τον Ερντογάν να κάνει αναφορές στο διεθνές δίκαιο,σε κυριαρχία, σε παράνομη κατοχή... Σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία κάνει το εντελώς αντίθετο. Υποκρισία στο μεγαλείο της. Αλλά οι πολιτικοί κρίνονται από τα έργα τους και όχι από τα λόγια τους και αν ο Ερντογάν θέλει να επικαλείται τον Χάρτη του ΟΗΕ θα πρέπει να τον εφαρμόζει πρώτα» .

«Αυτό που απαιτείται τώρα είναι πολιτική θέληση από όλα τα μέλη για σοβαρή δουλειά, διασφάλιση ότι Τούρκοι και Κύπριοι θα ζουν με ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία μαζί. Από την πλευρά μου είμαι πλήρως δεσμευμένος. Ο διχασμός δεν θα γίνει αποδεκτός ποτέ και δεν θα είναι αυτό το μέλλον μας. Η επανένωση είναι σταθερή μας αξία. Καλώ τον Ερντογάν να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συζητήσεων μέσα στο πλαίσιο των όρων του ΟΗΕ» είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του μίλησε για την «επώδυνη πραγματικότητα» στην Κύπρο λόγω της τουρκικής εισβολής. «52 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή, από την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η χώρα μου παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Τα Βαρόσια παραμένουν αποκλεισμένα, έχουμε παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκείας κ.λπ» είπε ο πρόεδρος της Κύπρου.

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«Ο πόνος είναι η καθημερινότητα των οικογενειών των αγνοουμένων που περιμένουν ακόμα απαντήσεις. Οι αξίες παραμένουν οι ίδιες, σεβασμός για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτές οι αρχές δεν γίνονται λιγότερο σημαντικές με το πέρασμα του χρόνου» είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας πως δεν μπορεί να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν μπορεί να εξαρτάται η λύση από το μέγεθος και τη δύναμη του εκάστοτε κράτους. Αν θέλουμε να πιστεύουμε στην πολυμερή συνεργασία, τότε πρέπει να μπορούμε να εμπιστευόμαστε χωρίς εξαίρεση».

«Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν μπορούν να εφαρμόζονται στη μία περίπτωση και να αγνοούνται στην άλλη. Και η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους δεν μπορούν να εξαρτώνται από το μέγεθός του, την ισχύ του ή την πάροδο του χρόνου. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα που αφορά στην Κύπρο. Αφορά στην αξιοπιστία του ίδιου του διεθνούς συστήματος» είπε χαρακτηριστικά ο Κύπριος πρόεδρος.

Χριστοδουλίδης για ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Κύπρου, ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας πως η ελπίδα που ενέπνεε ο ΟΗΕ πλέον δοκιμάζεται. «Το διεθνές σκηνικό γίνεται πιο αναπάντεχο και περίπλοκο. Δεν αλλάζει απλά, δοκιμάζεται με έναν τρόπο χωρίς προηγούμενο. Σε τέτοιες εποχές αβεβαιότητας πρέπει να προστατευθεί ο Χάρτης του ΟΗΕ, ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά δεν είναι αξίες του παρελθόντος, αλλά αξίες που ξεπερνούν τον χρόνο. Η πρόκληση είναι ξεκάθαρη: οι θεσμοί μας πρέπει να απαντήσουν επαρκώς μετά τα επώδυνα μαθήματα του παρελθόντος».

Ζήτησε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών σε μία μεταμόρφωση του κόσμου που είναι αναπόφευκτη. «Βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, που εφαρμόζει το δίκαιο των θαλασσών. Απαιτούμε το δίκαιο του κάθε έθνους προστατεύεται. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης σημαίνει οργανισμοί που ανταποκρίνονται στον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο ΟΗΕ πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται».

Εξήρε την προσφορά του Αντόνιο Γκουτέρες στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και κάλεσε στη συνδρομή όλων των χωρών όχι μόνο του οργανισμού του ΟΗΕ.

Τα μικρά κράτη όπως είπε μπορεί «να μην μπορούν να επιβάλλουν το αποτέλεσμα αλλά μαζί μπορούμε να το διαμορφώσουμε». Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε για την σημαντικότητα της γεωγραφικής θέση της Κύπρου, που «μας βάζει κοντά στις πιο περίπλοκες δυναμικές του κόσμους και ενεργό παράγοντα. Η Κύπρος μπορεί να προφέρει κάτι συγκεκριμένο, εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής» είπε.

«Η συνεργασία είναι η μόνη απάντηση, το μέγεθός μας δεν μειώνει την ευθύνη μας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η Κύπρος απέδειξε ότι είναι ενεργός εταίρος της διεθνούς κοινότητας, βοηθός και υπερασπιστής των ανθρώπινων δικαιωμάτων» σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Δείτε την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

{https://www.youtube.com/watch?v=lZcgguhu8ig}











