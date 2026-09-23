Τα αναδρομικά αφορούν το γνωστό 11μηνο, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016.

Σε πολυετή διαδικασία έχει εξελιχθεί η καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου στους συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των δικαστικών και διοικητικών διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι αρχικοί δικαιούχοι να έχουν αποβιώσει πριν εισπράξουν τα ποσά που διεκδίκησαν.

Το αποτέλεσμα είναι η διεκδίκηση να περνά πλέον στους κληρονόμους. Οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τη δικαστική διαδικασία δεν προλαβαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους και οι οικογένειές τους καλούνται να συνεχίσουν τη διαδικασία, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικνύοντας την κληρονομική τους ιδιότητα.

Η διεκδίκηση αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους

Τα αναδρομικά αφορούν το γνωστό 11μηνο, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016. Η διεκδίκηση αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει εγκαίρως στη Δικαιοσύνη. Για όσους δικαιώνονται δικαστικά, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης.

Τα ποσά που διεκδικούνται διαφέρουν ανάλογα με το Ταμείο και το ύψος της σύνταξης. Για συνταξιούχους του ΙΚΑ αναφέρονται ποσά από 410 έως 2.372 ευρώ. Για συνταξιούχους των Ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών τα ποσά κυμαίνονται από 1.111 έως 4.004 ευρώ. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου αναφέρονται ποσά από 727 έως 2.820 ευρώ, ενώ για συνταξιούχους λοιπών επικουρικών Ταμείων, όπως Δικηγόρων, Εμποροϋπαλλήλων και Αρτοποιών, τα ποσά κυμαίνονται από 668 έως 2.399 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι οι αναφερόμενες μικτές απαιτήσεις και δεν σημαίνει ότι το αντίστοιχο ποσό καταλήγει ολόκληρο στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η τελική καταβολή εξαρτάται από την εκκαθάριση, τις προβλεπόμενες κρατήσεις και τη φορολογική αντιμετώπιση.

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Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ο χρόνος. Μια θετική δικαστική απόφαση δεν οδηγεί αυτομάτως σε πληρωμή. Αρχικά πρέπει να κοινοποιηθεί στους διαδίκους και να ελεγχθεί αν έχει ασκηθεί έφεση. Εφόσον δεν υπάρχει προσφυγή, απαιτείται το πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Στη συνέχεια η απόφαση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των ποσών.

Ακολουθεί ο διοικητικός έλεγχος. Οι υπηρεσίες πρέπει να επιβεβαιώσουν τα ασφαλιστικά στοιχεία, να υπολογίσουν το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες πριν δοθεί η εντολή πληρωμής.

Σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, η διαδικασία δεν σταματά, αλλά μεταφέρεται στους κληρονόμους. Εκεί αρχίζει ένας νέος κύκλος γραφειοκρατίας. Οι κληρονόμοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για να αναγνωριστεί και να καταβληθεί το κληρονομικό δικαίωμα.