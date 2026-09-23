Μία σχέση με διάρκεια στον χρόνο δεν εξαρτάται από την εξωτερική εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά που «κερδίζουν» το ενδιαφέρον σχετίζονται με τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον του ατόμου.

Όταν μιλάμε για την έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων, η εξωτερική εμφάνιση συνήθως είναι το πρώτο στοιχείο που έρχεται ασυναίσθητα στο μυαλό, όμως η πραγματικότητα φαίνεται να διαφέρει αισθητά από τις υποθέσεις.

Για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, η εξωτερική εμφάνιση είναι από τα κυριότερα στοιχεία που τους κάνουν να προσέξουν και να ενδιαφερθούν για ένα πρόσωπο.

Ωστόσο, σύμφωνα με μία ψυχολογική έρευνα η συντροφικότητα βασίζεται αλλού.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τον τρόπο που μας κάνει να αισθανόμαστε με την αλληλεπίδραση με άλλο άτομο και με το κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον για ουσιαστική, βαθιά γνωριμία.

Τι είναι αυτό που μας ελκύει σε έναν σύντροφο; Η αλήθεια διαφέρει από τις υποθέσεις

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν την αγάπη και την συντροφικότητα, γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που κατά την άποψή τους δημιουργούν τον «ιδανικό σύντροφο».

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Η εμφάνιση μπορεί να αποτελεί μέρος της εικόνας, όμως δεν είναι το μόνο που μετράει. Ένα από τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να εκτιμώνται ιδιαίτερα είναι το πραγματικό ενδιαφέρον, η επιθυμία των δύο ατόμων να γνωριστούν ουσιαστικά, το συναίσθημα και τα κοινά όνειρα στην ζωή.

Το αμοιβαίο ενδιαφέρον αποτελεί μία ισχυρή βάση για μία σχέση που μπορεί να σταθεί, να αναπτυχθεί και ανθίσει με την πάροδο του χρόνου.

Οι Juliana Schroeder και Ayelet Fishbach, προχώρησαν σε μία διαφορετική έρευνα το 2024, μέσω της οποίας μελέτησαν την έλξη που προκαλεί το συναίσθημα ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εμάς. Όταν συμβαίνει αυτό, η ανάμνηση λειτουργεί με τρυφερότητα, και το γνήσιο ενδιαφέρον γίνεται κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία ενός ουσιαστικού δεσμού.

Παράλληλα, οι ερευνήτριες, ξεχώρισαν δύο διαφορετικές εμπειρίες. Η πρώτη σχετίζεται με την πεποίθηση ότι εμείς γνωρίζουμε καλά τον σύντροφό μας. Η δεύτερη είναι το συναίσθημα που δημιουργείται από όταν ο σύντροφός μας δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον για εμάς.

Τα αποτελέσματα δεν περιορίζονται σε αυτό, καθώς σημαντικό ρόλο κατέχει το αίσθημα του ενδιαφέροντος. Έχει μεγάλη σημασία να αισθανόμαστε ότι ο άνθρωπος που αλληλεπιδράμε ενδιαφέρεται και υπομένει αρκετά ώστε να μας γνωρίσει καλύτερα.

Σκοπός είναι να υπάρχει μία ουσιαστική αλληλεπίδραση.

Ένας άνθρωπος που μας κάνει ερωτήσεις, θυμάται όσα έχουμε συζητήσει, ενδιαφέρεται για τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας και προσπαθεί να κατανοήσει το «εγώ» μας, δημιουργεί την αίσθηση ότι για εκείνος έχουμε αξία.

Δεν αρκεί να παρουσιάσουμε την καλύτερη εκδοχή του «εγώ», αλλά να κατανοήσουμε ότι το αμοιβαίο ενδιαφέρον έχει περισσότερη αξία.

Πηγή: psychologytoday