Ισχυρίστηκε πως μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές και ότι η 25χρονη τού όφειλε περίπου 2.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα αίτια που οδήγησαν στη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, με τον 27χρονο πρώην σύντροφό της να έχει ομολογήσει την πράξη του, αφού αρχικά επιχείρησε να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της περιοχής, ενώ από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι. Ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών, έχει λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη.

Οι μαχαιριές σε θώρακα, ράχη και τράχηλο

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα και τη ράχη, μεταξύ άλλων και στην πίσω πλευρά του σώματός της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο, καθώς και τραύμα στο πόδι.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για γυναικοκτονία, καθώς ο 27χρονος και η 25χρονη είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα.

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Από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με μαχαίρι

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις κινήσεις του 27χρονου πριν από τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την πρώην σύντροφό του και φέρεται να είχε μαζί του μαχαίρι.

Αρχικά, πάντως, υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η 25χρονη δέχθηκαν επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους. Στη συνέχεια η εκδοχή αυτή άλλαξε και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του.

Ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε προηγηθεί καβγάς και ότι «θόλωσε». Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές και ότι η 25χρονη τού όφειλε περίπου 2.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται από τις Αρχές, οι οποίες αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τον ισχυρισμό.

Τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του

Μετά την επίθεση στην 25χρονη, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε αρκετά τραύματα, κυρίως στην αριστερή πλευρά του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Μάλιστα, είχε υποστεί τουλάχιστον ένα βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε παροχέτευση.

Παραμένει υπό διερεύνηση εάν οι αυτοτραυματισμοί συνδέονταν με απόπειρα αυτοκτονίας ή εάν έγιναν στο πλαίσιο της αρχικής προσπάθειας να παρουσιαστεί η υπόθεση ως επίθεση από τρίτα πρόσωπα.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο 27χρονος εξετάστηκε από τους αστυνομικούς. Αρχικά εμφανίστηκε ως θύμα της υποτιθέμενης επίθεσης, ωστόσο αργότερα αναγνώρισε την ευθύνη του για τη δολοφονία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του φέρεται να κοιμήθηκε για περίπου τρεις ώρες.

Οι κατηγορίες και τα ευρήματα στο τσαντάκι

Ο 27χρονος αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η αναφορά στην τελευταία κατηγορία συνδέεται με τρία ηρεμιστικά χάπια που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στο τσαντάκι του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος ήταν το τελευταίο διάστημα άνεργος και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις μικροκλοπών και περιστατικά που σχετίζονταν με οπαδική βία.

Τα κινητά στο επίκεντρο των ερευνών

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να συνθέσουν το πλήρες χρονικό της υπόθεσης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τα κινητά τηλέφωνα της 25χρονης και του 27χρονου.

Κλήσεις, μηνύματα και συνομιλίες αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχε προηγηθεί της συνάντησής τους και αν υπήρχαν εντάσεις ή απειλές μεταξύ τους.