Φθινοπωρινός ο καιρός με δύο κακοκαιρίες να φέρνουν έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Μαρουσάκης.

Έχουμε σε εξέλιξη ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο συνοδεύεται από ένα ψυχρό μέτωπο. Οι βροχές και οι καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open,Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαθμιαία θα επεκταθούν πιο εσωτερικά στον ηπειρωτικό κορμό και στο Ιόνιο.

Η σημερινή ημέρα, θα είναι μία ημέρα που θυα χαρακτηρίζεται από φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, τόσο ως προς το θέμα των βροχοπτώσεων, όσο και προς το θέμα της υποχώρησης του υδραργύρου. Τις επόμενες ημέρες θα συναντήσουμε και κρύο, προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επιμείνουν οι ήπιες καιρικές συνθήκες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία τοπικά θα εμφανίσουν και ένταση. Επομένως μέσα στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε αυτόν τον έντονα άστατο καιρό. Συνολικά τα 3/4 της χώρα μας το φθινόπωρο σήμερα θα δηλώσει το παρών.

Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στα κεντρικά και θαλάσσια τμήματα θα φθάνουμε τα 7, μπορεί και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, θα φθάσει κοντά στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε νεφώσεις με διάσπαρτες βροχές, οι οποίες θα ενταθούν και κοντά στο μεσημέρι. Δεν αποκλείεται βγουν κάποιες έντονες βροχές. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες προς την Χαλκιδική. Ο βαρδάρης θα ενισχυθεί ξανά το βράδυ και ο υδράργυρος δεν θε ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, περιορίζεται αυτός ο άστατος καιρός προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Θα κυριαρχήσει ο βοριάς με ισχυρές τοπικά εντάσεις μέσα στο Αιγαίο και θα περιορίσει αυτή η εξέλιξη τα φαινόμενα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα, όπου περιμένουμε κάποιες μπόρες.

Την Πέμπτη, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, για να οδηγηθούμε στην Παρασκευή, όπου οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα είναι κάπως πιο έντονα. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες για έντονα άστατες καιρικές συνθήκες εντοπίζονται για τα δυτικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Εκεί από την Παρασκευή και μέχρι και την Κυριακή, θα κυριαρχήσουν βροχές και καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές θα κυριαρχήσει και πάλι ο βοριάς, ενώ ο ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνάει τους 24 μ2 26 βαθμούς Κελσίου..

Δύο τα κύματα κακοκαιρίας, την εβδομάδα που διανύουμε. Το ένα είναι ήδη σε εξέλιξη και θα κινηθεί αύριο προς τα ανατολικά.

Πέμπτη βελτιώνεται ο καιρός και από την Παρασκευή έρχεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο φαίνεται να ασκεί πίεση στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllk6upb3lo1?integrationId=40599y14juihe6ly}