Πού αναμένονται οι ισχυρότερες καταιγίδες, η πρόγνωση Καλλιάνου για τη νέα κακοκαιρία.

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, καθώς ένα κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες και πλημμυρικά προβλήματα στις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προειδοποιεί ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος. Η μεταβολή θα γίνει αισθητή ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας, με βροχές να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται κατά διαστήματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τμήματα όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση.

Πού αναμένονται οι ισχυρότερες καταιγίδες

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Ανατολική Μακεδονία, τμήματα της Θράκης, η νότια Χαλκιδική, οι Σποράδες, η ανατολική και βορειοανατολική Εύβοια, καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην ανατολική Θεσσαλία, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πήλιο και περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου, ενώ φαινόμενα θα επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Κατά τόπους καταιγίδες προβλέπονται ακόμη στα Επτάνησα, στη βόρεια και ανατολική Πελοπόννησο.

Στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι ισχυρότερα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε σημεία όπου θα εκδηλωθούν μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA.

Καταιγίδες και στην Αττική

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική, όπου αναμένονται βροχές και περάσματα καταιγίδων. Όπως σημειώνει ο κ. Καλλιάνος «Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων, ωστόσο με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.»

Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων

Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά θα κινηθούν στους 26-28 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29-30 βαθμούς. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 4-6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα αγγίξουν και τα 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά του καιρού της Τρίτης ενώ η προσοχή στρέφεται κυρίως στις περιοχές όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρότερα.

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H αναρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

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