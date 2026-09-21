Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά η μεγαλύτερη ένταση των βροχών που θα «σφυροκοπήσουν» τις Σποράδες θα σημειωθεί το τρίωρο 06:00–09:00 το πρωί.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με βροχές, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο έντονων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν οι Σποράδες, όπου προβλέπονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα τοπικά ποσά υετού στις Σποράδες ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 43 χιλιοστά, ενώ η μεγαλύτερη ένταση των βροχοπτώσεων αναμένεται κατά τις πρωινές ώρες. Ειδικότερα, το ισχυρότερο τρίωρο υπολογίζεται μεταξύ 06:00 και 09:00, με την τρίωρη βροχόπτωση να φτάνει τοπικά περίπου τα 11 χιλιοστά.

Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή και στη θερμοκρασία, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ βροχές θα σημειωθούν κατά τόπους σε περιοχές που θα επηρεαστούν από τη μεταβολή. Αναφορικά με το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σημειώνει ότι «Οι άνεμοι θα είναι γενικά μέτριοι, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 70 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 96 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην περιοχή Νότιο Αιγαίο, κοντά στους 31°C. Σε άλλες περιοχές: στην Κρήτη γύρω στους 30°C και στην Αττική γύρω στους 27°C.»

Κολυδάς: «Τυπική φθινοπωρινή μεταβολή»

Παρά τα αυξημένα ύψη βροχής που αναμένονται στις Σποράδες, ο Θοδωρής Κολυδάς χαρακτηρίζει την εξέλιξη του καιρού ως «τυπική φθινοπωρινή μεταβολή». Όπως επισημαίνει, τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι τοπικές βροχές, η ενίσχυση των ανέμων και η πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς η μεταβολή να παρουσιάζει χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας. Οι Σποράδες, πάντως, αναμένεται να δεχθούν τα περισσότερα φαινόμενα με έντονες βροχές να αναμένονται τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

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H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Περισσότερος υετός αναμένεται την Τρίτη στις Σποράδες, με τοπικά ποσά έως περίπου 43 mm και τη μεγαλύτερη τρίωρη ένταση μεταξύ 06–09, γύρω στα 11 mm.

Συνολικά πρόκειται για μια τυπική φθινοπωρινή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας προς πιο κανονικές τιμές, ενίσχυση των ανέμων και βροχές κατά τόπους, χωρίς χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας.

{https://x.com/KolydasT/status/2102014083146895653}