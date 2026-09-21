Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 330 εκατ. ευρώ και ο συνολικός όγκος στα 40,32 εκατ. τεμάχια.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.676,02 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 330 εκατ. ευρώ και ο συνολικός όγκος στα 40,32 εκατ. τεμάχια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 20 πακέτα συνολικής αξίας 15,93 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 74 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 28 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικό ήταν το κλείσιμο και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,67% στις 3.227 μονάδες. Μεταξύ των τραπεζικών μετοχών, η Eurobank σημείωσε άνοδο 1,59% και η Πειραιώς 1,51%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στο +0,75% και η Alpha Bank στο +0,40%. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,34% και η Optima Bank κατά 0,22%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE έκλεισε στις 6.867 μονάδες με κέρδη 0,49%, ενώ μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 1,36% στις 3.071 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Viohalco με 6,23%. Ακολούθησαν η ElvalHalcor με κέρδη 4,34%, η Metlen με 4,16%, η Cenergy με 3,95% και η Aegean με 3,17%. Θετικά έκλεισαν επίσης η Titan με άνοδο 1,99%, τα ΕΛΠΕ με 1,37% και η Lamda Development με 1,19%.

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Στον αντίποδα, μεταξύ των μετοχών που έκλεισαν χαμηλότερα βρέθηκαν η ΕΥΔΑΠ και η ΔΕΗ, αμφότερες με απώλειες 2,24%, καθώς και η Coca-Cola HBC, η οποία υποχώρησε κατά 0,79%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intracom κατέγραψε άνοδο 6,09%, η Qualco 3,57%, η Κρι Κρι 3,54%, ο ΟΛΘ 3,53% και η Autohellas 3,43%. Ο Σαράντης ενισχύθηκε κατά 2,87% και η Ideal Holdings κατά 1,47%, ενώ στην πλευρά των απωλειών ο ΟΛΠ έκλεισε με πτώση 2,35%.