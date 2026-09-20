Το Brenner Base Tunnel βρίσκεται πλέον στο 96% της διάνοιξης. Η διαδρομή Ίνσμπρουκ–Φόρτετσα θα μειωθεί από περίπου 80 σε μόλις 25 λεπτά.

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα σιδηροδρομικά έργα της Ευρώπης περνά πλέον στην τελική του ευθεία. Βαθιά κάτω από τις Άλπεις, η κατασκευή του Brenner Base Tunnel προχωρά με στόχο να δημιουργήσει έναν υπόγειο σιδηροδρομικό διάδρομο που θα συνδέει την Αυστρία με την Ιταλία και θα αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις ανθρώπων και εμπορευμάτων ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια Ευρώπη.

Το συνολικό σύστημα του έργου εκτείνεται σε περίπου 230 χιλιόμετρα σηράγγων, ενώ το βασικό υπόγειο τμήμα, μαζί με τη σύνδεση με την υφιστάμενη παράκαμψη του Ίνσμπρουκ, φτάνει τα 64 χιλιόμετρα. Όταν τεθεί σε λειτουργία, αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο.

Η πρόοδος του έργου είναι πλέον εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περίπου 221 από τα 230 χιλιόμετρα του συνολικού συστήματος σηράγγων έχουν διανοιχθεί, δηλαδή περίπου το 96% της προβλεπόμενης διάνοιξης.

Στα τέλη Αυγούστου σημειώθηκε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, όταν το γιγαντιαίο μηχάνημα διάνοιξης «Wilma» ολοκλήρωσε τη διάνοιξη της δυτικής κύριας σήραγγας, μήκους περίπου 55 χιλιομέτρων, από την περιοχή του Ίνσμπρουκ έως τη Φόρτετσα στο Νότιο Τιρόλο.

Οι δύο κύριες σήραγγες του έργου σχεδιάζονται ως μονής κατεύθυνσης, μία για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ συνδέονται μεταξύ τους με εγκάρσιες διόδους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχει και τρίτη, βοηθητική σήραγγα εξερεύνησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κύριες και θα χρησιμοποιείται και μετά την ολοκλήρωση για τεχνικές εργασίες, αποστράγγιση και συντήρηση.

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Τρένα με 250 χλμ./ώρα

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο του έργου δεν είναι μόνο το μέγεθός του, αλλά και οι δυνατότητες που θα προσφέρει.

Τα επιβατικά τρένα θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα έως και 250 χλμ./ώρα, ενώ η διαδρομή μεταξύ Ίνσμπρουκ και Φόρτετσα θα μειωθεί δραστικά.

Σήμερα, η ορεινή διαδρομή απαιτεί περίπου 80 λεπτά. Με το νέο τούνελ, ο χρόνος ταξιδιού υπολογίζεται ότι θα περιοριστεί σε περίπου 25 λεπτά.

Η διαφορά δεν οφείλεται μόνο στην υψηλότερη ταχύτητα. Η νέα χάραξη περνά σχεδόν οριζόντια κάτω από τον ορεινό όγκο, αποφεύγοντας τις έντονες κλίσεις της υφιστάμενης γραμμής του Μπρένερ, η οποία κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα και παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς για τη σύγχρονη σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Κρίσιμο έργο για τις εμπορευματικές μεταφορές

Το Brenner Base Tunnel δεν σχεδιάστηκε μόνο για να κάνει ταχύτερα τα ταξίδια των επιβατών.

Ο διάδρομος του Μπρένερ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες μεταφοράς εμπορευμάτων στις Άλπεις. Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά διέρχονται κάθε χρόνο από την περιοχή, μεταφέροντας δεκάδες εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων.

Η νέα σιδηροδρομική σύνδεση εντάσσεται στον ευρωπαϊκό Σκανδιναβο-Μεσογειακό Διάδρομο, ο οποίος εκτείνεται από το Ελσίνκι έως τη Βαλέτα. Στόχος είναι να ενισχυθεί η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στις Άλπεις και να δημιουργηθεί ένας πιο αποτελεσματικός άξονας μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης.

Η σχεδόν επίπεδη χάραξη του νέου τούνελ αναμένεται να επιτρέψει στα εμπορευματικά τρένα να μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία με λιγότερους περιορισμούς σε σχέση με τη σημερινή γραμμή.

Ένα έργο βαθιά κάτω από τις Άλπεις

Το Brenner Base Tunnel κατασκευάζεται σε ιδιαίτερα απαιτητικές γεωλογικές συνθήκες, με το βαθύτερο σημείο του έργου να βρίσκεται περίπου 1.400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Η κατασκευή απαιτεί τη χρήση τεράστιων μηχανημάτων διάνοιξης, αλλά και συμβατικών μεθόδων εκσκαφής, ανάλογα με τη γεωλογία κάθε τμήματος. Συνολικά, το σύστημα περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιόμετρα σηράγγων, συνδέσεων και τεχνικών εγκαταστάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στη χρηματοδότηση του έργου, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μεταφορά περισσότερων επιβατών και εμπορευμάτων από τους δρόμους στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Μέχρι το τέλος του 2025, η προβλεπόμενη ευρωπαϊκή συνεισφορά ανερχόταν σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Η λειτουργία τοποθετείται στις αρχές του 2032

Παρά την τεράστια πρόοδο στη διάνοιξη, το έργο δεν βρίσκεται ακόμη στο στάδιο λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών ακολουθούν σημαντικές εργασίες για την εγκατάσταση των σιδηροδρομικών γραμμών, της ηλεκτροδότησης, της σηματοδότησης, των συστημάτων ασφαλείας και του απαραίτητου εξοπλισμού.

Ο σημερινός στόχος προβλέπει την έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2032.

Όταν το έργο ολοκληρωθεί, η Αυστρία και η Ιταλία δεν θα συνδέονται απλώς με ένα ακόμη τούνελ. Θα διαθέτουν έναν νέο σιδηροδρομικό άξονα που θα περνά κάτω από τον ορεινό όγκο των Άλπεων, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους ταξιδιού και ενισχύοντας έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφορών της Ευρώπης.