Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Ιταλός Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη.
Ο Λοβάλο, γνωστός με το προσωνύμιο «Τζιτόν», γενήθηκε στο Αβιλιάνο της νότιας Ιταλίας στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Λοβάλο παντρεύτηκε το 1936 και απέκτησε τέσσερα παιδιά με τη σύντροφο της ζωής του, η οποία απεβίωσε το 2015 σε ηλικία 98 ετών.
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Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 μέχρι το 1945.
Σύμφωνα με στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG), ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος γιόρτασε τον Ιούνιο τα 111α γενέθλιά του. Στη λίστα με τους γηραιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη κατατάσσεται πάντως στην 32η θέση, πίσω από 31 γυναίκες.
Σύμφωνα με την GRG, ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο είναι η Έθελ Κέιτεραμ από τη Βρετανία, γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909 (117 ετών).