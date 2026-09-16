Στην ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο είναι η διμερής συνεργασία για την ασφάλεια.

Αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ άγνωστο παραμένει αν θα επισκεφθεί στη συνέχεια και την Τουρκία. Στην ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο είναι η διμερής συνεργασία για την ασφάλεια.

Ο Μαρκο Ρούμπιο επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα σε μία κρίσιμη καμπή για τα ελληνοτουρκικά αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προανήγγειλε την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα κατά την ομιλία της στο 10th Southeast Europe Energy Forum, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται εδώ σε λίγες μόλις εβδομάδες», είπε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και υπογράμμισε πως αυτή η επιλογή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσινγκτον στη διμερή σχέση.

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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, λόγω των πολλαπλών διεθνών κρίσεων, ωστόσο επιλέγει να επισκεφθεί την Ελλάδα επειδή «είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ και ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός εταίρος», πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.