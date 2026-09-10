«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στον απόηχο των δηλώσεων Φλωρίδη και Γεωργιάδη.

Νέες διακριτές αποστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως «άδειασμα», πήρε ο Παύλος Μαρινάκης από τα όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης περί «ντου» των Τούρκων σε περίπτωση που δεν προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, «γραμμή» την οποία κράτησε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε πιο χαμηλούς τόνους ωστόσο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε εκ νέου –μετά τις χθεσινές του δηλώσεις στο Mega Radio– σήμερα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, και τόνισε πως «μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης, να συμφωνήσω σε αυτό. Δέχομαι αυτό που έχει ακουστεί ως κριτική» και πρόσθεσε πως: «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Αλλά η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αλλά όχι με όρους φόβου, αλλά με όρους ουσίας, αλήθεια και ειλικρινή επιχειρήματα».

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι «σε μια περίοδο πολλών κρίσεων, είναι σημαντικό ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας όταν ο μη γένοιτο γίνει μια κρίση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υβριδική κρίση στον Έβρο. Ναι, θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή» και πως: «έχουμε κυβέρνηση και πρωθυπουργό που εξοπλίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, στηρίζει στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτως ώστε να είναι πιο ισχυρές και να μπορούν να αντιδράσουν. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένες, ώστε να αντιδρούν όποια και αν είναι η κυβέρνηση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlbk5tr45lup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μ. Καλ.