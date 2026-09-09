«Αν βάλει τον Σαλμά υποψήφιο ο Σαμαράς, μετά το μόνο που του μένει είναι να βάλει την Τουλουπάκη επικεφαλής Επικρατείας», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μια παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι πολλαπλώς επικίνδυνη και εθνικά επικίνδυνη», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1, σχολιάζοντας τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη που είπε ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη «μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι «ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παρατεταμένη ακυβερνησία η Τουρκία κάτι μας πήρε. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο γίνανε στα Ίμια», συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

Όσον αφορά στις κυβερνήσεις συνεργασίας τόνισε ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, γίνανε μόνο την περίοδο των μνημονίων.

Σχετικά με την προσπάθεια ανάσυρσης, από πλευράς του Παύλου Πολάκη, της υπόθεσης Novartisπροσπάθεια ανάσυρσης, από πλευράς του Παύλου Πολάκη, της υπόθεσης Novartisπροσπάθεια ανάσυρσης, από πλευράς του Παύλου Πολάκη, της υπόθεσης Novartis υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, ενώ σχολιάζοντας τις «αποκαλύψεις Σαλμά» είπε ότι «ο κ. Σαλμάς έχει γνώση για την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαράς, άρα ο μόνος λόγος για να του πουν οι Αμερικάνοι «έλα να γίνεις μάρτυρας» ήταν για να πει κάτι κακό για τον κ. Σαμαρά».

Διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν ο πρώην πρωθυπουργός να βάλει υποψήφιο τον κ. Σαλμά μετά τις τελευταίες του δηλώσεις. «Αν βάλει τον Σαλμά υποψήφιο ο κ. Σαμαράς μετά το μόνο που μένει είναι να βάλει την Τουλουπάκη επικεφαλής Επικρατείας», τόνισε με δηκτικό τρόπο.

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Αναλυτικά:

«Μια παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι πολλαπλώς επικίνδυνη, και εθνικά επικίνδυνη. Είναι κρίσιμος παράγοντας της ελληνικής ιστορίας ότι η Τουρκία οποτεδήποτε πετυχαίνει την Ελλάδα σε πολιτική αστάθεια προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι ιστορική μνήμη δεν έχει να κάνει με τη δήλωση του Φλωρίδη. Αυτό είναι κάτι που ο Έλληνας ψηφοφόρος όποτε κι αν ψηφίζει θα πρέπει να το έχει πάντοτε στο μυαλό του. Η Ελλάδα δεν ούτε είναι Δανία ούτε Ολλανδία ούτε Βέλγιο», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδη, σχολιάζοντας τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη «μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».

«Ιστορικά έχει αποδειχθεί οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παρατεταμένη ακυβερνησία η Τουρκία κάτι μας πήρε. Από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο γίναν στα Ίμια. Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο όλη όμως η κουβέντα των Ιμίων και η ζημιά των Ιμίων έγινε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσειο. Είναι αναντίρρητη ιστορική πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ακυβερνησίας», συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα έγιναν με το πιστόλι στον κρόταφο»

«Στην Ελλάδα σήμερα πλην της αυτοδύναμης ΝΔ έχετε να μου υποδείξετε κάποιο άλλο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», είπε σε ερώτηση που δέχθηκε για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Στην Ευρώπη τα πιθανά εκλογικά σχήματα ανακοινώνονται πάντα πριν τις εκλογές. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα το ’12-‘13 γίνανε με το πιστόλι στον κρόταφο ότι βγαίνουμε από το ευρώ, δεν γίνανε γιατί ήθελε κανείς να συνεργαστεί με κανέναν. Στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις συνεργασίας γίνανε μόνο στα μνημόνια δηλαδή με το ζόρι. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας», συνέχισε.

Για το αν θα κινδυνεύσει η χώρα στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο υπουργός Υγείας επισήμανε: Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και μείνουμε ακυβέρνητοι θα κινδυνεύσει η χώρα. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο να συνεργαστεί κανείς με κανέναν».

Ερωτηθείς αν στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας δεν θα κάνουν πρόταση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ και θα προχωρήσουν απευθείας σε δεύτερες εκλογές, απάντησε: «Αφού έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας».

Υπόθεση Novartis

Αναφορικά με τις ενέργειες του Παύλου Πολάκη για ανάσυρση της υπόθεσης Novartis, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Για να γίνει ανάσυρση μιας δικογραφίας πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία, νέο στοιχείο δεν έχει προκύψει ως προς το θέμα της Novartis».

«Αν βάλει ο Σαμαράς υποψήφιο τον Σαλμά, ας βάλει και την Τουλουπάκη στο Επικρατείας»

Αναφορικά με τις αποκαλύψεις του Μάριου Σαλμά, δήλωσε: «Ο κ. Σαλμάς είπε ότι του είχαν προτείνει οι Αμερικάνοι να είναι μάρτυρας στην Αμερική κι αυτός δεν δέχτηκε. Για να σου προτείνουν οι Αμερικάνοι να γίνεις μάρτυρας σημαίνει ότι έχεις πάει στους Αμερικάνους και έχεις πει ότι έχεις να εισφέρεις κάποια στοιχεία, για ποια στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει ο κ. Σαλμάς, αναπλ. υπουργός Υγείας επί κυβερνήσεως Σαμαρά; Για την περίοδο Σαμαρά, όχι για την περίοδο Γεωργιάδη άρα ο κ. Σαλμάς έχει γνώση για την περίοδο που κυβέρνησε δηλαδή για την περίοδο που πρωθυπουργός ήταν ο Α. Σαμαράς. Άρα ο μόνος λόγος για να του πουν οι Αμερικάνοι «έλα να γίνεις μάρτυρας» ήταν για να πει κάτι κακό για τον κ. Σαμαρά. Είναι δυνατόν ο κ. Σαμαράς που έχει πει όλα αυτά για την σκευωρία Novartis, που έχει πει ότι θα τους πάει μέχρι τέλους να βάλει υποψήφιό του τον Σαλμά μετά από τη χθεσινή του δήλωση; Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Σαμαράς. Δηλαδή αν βάλει τον Σαλμά υποψήφιο ο Σαμαράς μετά το μόνο που του μένει είναι να βάλει την Τουλουπάκη επικεφαλής Επικρατείας».

Για τους αρουραίους κοντά σε μονάδα νεογνών στη Νίκαια

Τέλος σχετικά με την καταγγελία για την ύπαρξη αρουραίων κοντά σε μονάδα νεογνών στη Νίκαια, τόνισε: «Σε μια κλειστή μονάδα που γίνονται εργασίες πράγματι βρέθηκαν ίχνη τρωκτικών και έγινε μυοκτονία και σχετική απολύμανση. Συμβαίνει αυτό σε παλιά κτήρια, μπορεί να εμφανιστούν, δεν είναι κάτι καινοφανές, δεν είναι φοβερό. Δεν κινδύνευσε κανένας, δεν ήταν σε σημείο που λειτουργούσε το νοσοκομείο».