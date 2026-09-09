Σχετικά απλές και στοχευμένες παρεμβάσεις για τον ΕΝΦΙΑ - Η κυβέρνηση εμφανίζεται αρνητική.

Πρόσθετες παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ ζητά από την κυβέρνηση η ΠΟΜΙΔΑ, βάζοντας στο τραπέζι τρεις αλλαγές που αφορούν τις ασφαλισμένες κατοικίες, την εφάπαξ εξόφληση του φόρου και τα διατηρητέα κτίρια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τον ΕΝΦΙΑ του 2026, συνολικά 7.155.186 φυσικά και νομικά πρόσωπα καταβάλουν 2,297 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα νοικοκυριά και στους ιδιώτες ιδιοκτήτες, καθώς 7.067.937 φυσικά πρόσωπα επιβαρύνονται με τελικό φόρο 1,711 δισ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις που ζητά η ΠΟΜΙΔΑ για τον ΕΝΦΙΑ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΟΜΙΔΑ επαναφέρει το αίτημα για μεγαλύτερη έκπτωση στις ασφαλισμένες κατοικίες. Ειδικότερα, ζητά το ποσοστό μείωσης του ΕΝΦΙΑ να αυξηθεί από το 20% στο 50%, με στόχο να δημιουργηθεί, όπως υποστηρίζει, ένα ουσιαστικότερο οικονομικό κίνητρο για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Στο τραπέζι θέτει παράλληλα την καθιέρωση έκπτωσης 3% για τους φορολογουμένους που επιλέγουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον ΕΝΦΙΑ. Η πρόταση κινείται στη λογική της επιβράβευσης όσων ιδιοκτητών έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του φόρου χωρίς να κάνουν χρήση των μηνιαίων δόσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα στο Δημόσιο ταχύτερη είσπραξη των σχετικών εσόδων.

Το τρίτο αίτημα αφορά τα διατηρητέα κτίρια, για τα οποία η Ομοσπονδία ζητά την κατάργηση του κύριου ΕΝΦΙΑ. Η ΠΟΜΙΔΑ συνδέει την πρόταση με το αυξημένο οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η ιδιοκτησία και συντήρηση των συγκεκριμένων ακινήτων, καθώς οι ιδιοκτήτες καλούνται να ανταποκριθούν σε ειδικές απαιτήσεις για εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και διατήρησης.

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Αρνητική η κυβέρνηση

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για σχετικά απλές και στοχευμένες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση εμφανίζεται αρνητική στην υιοθέτησή τους. Το οικονομικό επιτελείο δεν προκρίνει, στην παρούσα φάση, ούτε την αύξηση της έκπτωσης για τις ασφαλισμένες κατοικίες στο 50%, ούτε την έκπτωση 3% για την εφάπαξ καταβολή του ΕΝΦΙΑ, ούτε την κατάργηση του κύριου φόρου για τα διατηρητέα κτίρια, βάζοντας ουσιαστικά «φρένο» στα τρία αιτήματα των ιδιοκτητών.

Τα μεγέθη του φετινού φόρου καταδεικνύουν, πάντως, ότι στον ΕΝΦΙΑ έχουν ήδη ενσωματωθεί σημαντικές ελαφρύνσεις. Μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, οι δύο κατηγορίες μειώσεων που καταγράφονται στα στοιχεία φθάνουν συνολικά περίπου τα 384,2 εκατ. ευρώ. Παρά τις εκπτώσεις, τα συνολικά έσοδα παραμένουν κοντά στα 2,3 δισ. ευρώ.