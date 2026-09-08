Γιατί νιώθουμε άμεση οικειότητα με κάποιους ανθρώπους από την πρώτη κιόλας γνωριμία; Ο Σίγκμουντ Φρόιντ δίνει μια ενδιαφέρουσα εξήγηση για τις σχέσεις που μοιάζουν σαν να ήταν «γραμμένες» από πριν.

Έχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον για πρώτη φορά και νιώσει αμέσως, χωρίς να μπορείς να το εξηγήσεις, ότι τον αναγνωρίζεις; Σαν οι ζωές σας να ήταν ήδη συνδεδεμένες;

Συχνά αποδίδουμε αυτές τις ισχυρές, στιγμιαίες συνδέσεις στη μοίρα ή στην απλή σύμπτωση, απορώντας πώς ένας άγνωστος μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μας κάνει να νιώσουμε σαν να τον γνωρίζουμε μια ολόκληρη ζωή. Ωστόσο, οι βαθύτερες έλξεις μας προς τους άλλους σπάνια είναι τυχαίες. Καθοδηγούνται αθόρυβα από έναν αόρατο «χάρτη» του συναισθηματικού μας κόσμου.

Η κατανόηση του τι μας έλκει σε συγκεκριμένους ανθρώπους μπορεί να μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε τα μυστήρια της καρδιάς μας. Το σημερινό απόφθεγμα του θρυλικού ψυχαναλυτή Σίγκμουντ Φρόιντ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, εξηγώντας γιατί ορισμένες ανθρώπινες σχέσεις μοιάζουν από την πρώτη στιγμή τόσο οικείες.

Το πλαίσιο του αποφθέγματος

Το συγκεκριμένο απόφθεγμα αποδίδεται ευρέως στον Σίγκμουντ Φρόιντ και περιλαμβάνεται στο βιβλίο The Letters of Sigmund Freud, μια επιμελημένη συλλογή της προσωπικής αλληλογραφίας του που καλύπτει αρκετές δεκαετίες.

Η συλλογή προσφέρει μια σπάνια ματιά στις προσωπικές σκέψεις, τις σχέσεις και την εξέλιξη των κλινικών θεωριών του ιδρυτή της ψυχανάλυσης.

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Σε επιστολές προς στενούς συνεργάτες, μέλη της οικογένειάς του και φίλους, ο Φρόιντ αναλογιζόταν σε βάθος τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συναισθηματική προσκόλληση και την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι επιστολές του δείχνουν πώς οι πρώιμες ψυχολογικές εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις στην ενήλικη ζωή, υποδηλώνοντας ότι οι επιλογές μας στον έρωτα, τη φιλία και τη συντροφικότητα επηρεάζονται διαρκώς από τις λεπτές και κρυφές διεργασίες του εσωτερικού μας κόσμου.

Το βαθύτερο νόημα

Στον πυρήνα του, το απόφθεγμα του Φρόιντ υποδηλώνει ότι η άμεση συναισθηματική οικειότητα έχει τις ρίζες της στην ψυχολογική μας ιστορία και όχι στην τυχαία συγκυρία.

Το μυαλό μας διατηρεί θαμμένες αναμνήσεις, μοτίβα πρώιμης συναισθηματικής προσκόλλησης και ανείπωτες συναισθηματικές ανάγκες. Έτσι εξηγείται γιατί ορισμένοι άνθρωποι μας φαίνονται αμέσως οικείοι: αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά, συναισθήματα ή άλυτες εμπειρίες που υπάρχουν ήδη μέσα μας.

Δεν συναντάμε, επομένως, τους συντρόφους ή τους φίλους μας αποκλειστικά από τύχη. Αντίθετα, τείνουμε να έλκουμε ανθρώπους που ταιριάζουν σε ένα ήδη διαμορφωμένο συναισθηματικό πρότυπο, αναζητώντας σχέσεις που μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε, να κατανοήσουμε ή ακόμη και να θεραπεύσουμε εμπειρίες του παρελθόντος.

Γιατί το απόφθεγμα παραμένει επίκαιρο

Στον σύγχρονο κόσμο των γνωριμιών, όπου κυριαρχούν οι επιφανειακές επιλογές, τα γρήγορα «swipes» και οι σχέσεις που συχνά μοιάζουν συναλλακτικές, πολλοί αναρωτιούνται γιατί καταλήγουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα στις σχέσεις τους.

Αρκετοί διαπιστώνουν ότι έλκονται ανεξήγητα από παρόμοιους τύπους ανθρώπων, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί νιώθουν αυτή την άμεση «σπίθα» με συγκεκριμένα άτομα.

Το απόφθεγμα του Φρόιντ λειτουργεί ως μια σημαντική υπενθύμιση. Μας ενθαρρύνει να κοιτάξουμε πέρα από τη γοητεία της πρώτης εντύπωσης και να εξετάσουμε τα υποσυνείδητα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τις επιλογές μας.

Κατανοώντας ότι οι έλξεις μας μπορεί να πηγάζουν από βαθιά ριζωμένα ψυχολογικά μοτίβα, αποκτούμε μεγαλύτερη αυτογνωσία. Έτσι μπορούμε να σπάσουμε ανθυγιεινούς κύκλους στις σχέσεις μας, να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές και να δημιουργήσουμε πραγματικά ουσιαστικές σχέσεις.

Μαθήματα ζωής από το απόφθεγμα του Φρόιντ

Καλλιέργησε βαθιά αυτογνωσία: Παρατήρησε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις σχέσεις σου για να καταλάβεις τι σε ελκύει υποσυνείδητα και γιατί.

Κατανόησε την άμεση έλξη: Η έντονη και στιγμιαία οικειότητα που νιώθεις απέναντι σε έναν άγνωστο μπορεί να συνδέεται περισσότερο με το συναισθηματικό σου παρελθόν παρά με την τύχη.

Θεράπευσε τα συναισθηματικά μοτίβα του παρελθόντος: Δούλεψε πάνω στις πρώιμες πληγές και εμπειρίες σου, ώστε το υποσυνείδητό σου να μην σε οδηγεί ξανά και ξανά σε ανθυγιεινές ή επαναλαμβανόμενες σχέσεις.

Κάνε συνειδητές επιλογές στις σχέσεις: Μην βασίζεσαι αποκλειστικά στην αυτόματη έλξη. Εξέτασε αν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου ταιριάζει πραγματικά με την ευημερία σου και τις μακροπρόθεσμες αξίες σου.

Αξιοποίησε την ψυχολογική ενδοσκόπηση: Δες τις πιο έντονες διαπροσωπικές σου σχέσεις ως καθρέφτες που μπορούν να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τις κρυφές ανάγκες, τους φόβους και τις επιθυμίες σου.

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