Αλλαγές στα αναπηρικά επιδόματα ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τι ανακοινώθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αναπροσαρμόζονται ετησίως τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, τα οποία σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται.

Στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται το επίδομα κίνησης για παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα για νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία όρασης, η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων και η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

Από τον e-ΕΦΚΑ αφορά το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας.

Αναπροσαρμογή

Η αναπροσαρμογή θα γίνεται με βάση τον ίδιο συντελεστή που ισχύει για τις συντάξεις. Ο συντελεστής προκύπτει από τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της μεταβολής του ΑΕΠ, με ανώτατο όριο το ποσοστό του πληθωρισμού.

Συνολικά, τα επιδόματα αφορούν περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία. Η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 1,69 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 1,15 δισ. ευρώ αφορούν τον ΟΠΕΚΑ και περίπου 171.700 δικαιούχους, ενώ περίπου 540 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ και περίπου 46.400 δικαιούχους.

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Δημοσιονομικό κόστος

Το δημοσιονομικό κόστος της αναπροσαρμογής εκτιμάται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ για το 2027 και θα αυξάνεται κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το μέσο όφελος ανά δικαιούχο για το 2027 υπολογίζεται σε περίπου 220 ευρώ ετησίως. Το ποσό θα διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και τον συνδυασμό των επιδομάτων που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Το όφελος θα αυξάνεται τα επόμενα χρόνια ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

Με τη ρύθμιση θεσπίζεται ετήσιος μηχανισμός αναπροσαρμογής των συγκεκριμένων αναπηρικών παροχών, αντί της μέχρι σήμερα σταθερής καταβολής τους.