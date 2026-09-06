Τι είπε ο πρωθυπουργός για Καραμανλή, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.

Στην τελευταία του προεκλογική συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ προσπάθησε να μην κάνει λάθη, να κλείσει μέτωπα, να μην ανοίξει καινούργια και να μην προκαλέσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Για δεύτερη φορά από το βήμα της ΔΕΘ έκανε μικρή αναφορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους πολιτικούς του αντιπάλους θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και ενώ διεκδικεί και πάλι αυτοδυναμία, ώστε να κυβερνήσει για τρίτη τετραετία δεν είπε κουβέντα για το τι θα πράξει αν χάσει το στοίχημα της αυτοδυναμίας. Προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους με τον Κ.Καραμανλή, ενώ έκλεισε οριστικά την πόρτα στον Αντώνη Σαμαρά.

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«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης. Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

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Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για το εάν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων.

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«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;» αντέτεινε αρχικά, για να προσθέσει ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις. Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σημείωσε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».

Παράλληλα, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν τίθεται ζήτημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό και πρωθυπουργό», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα. «Δεν έχω να προσθέσω κάτι για το θέμα», κατέληξε.

Σαμαράς σε Μητσοτάκη: Να ανησυχείς για τη δική σου υστεροφημία

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς έστειλε τη δική του απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ το μεσημέρι της Κυριακής 6/9.

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε όταν οχτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία.

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Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη» υποστήριξε ο Αντώνης Σαμαράς.

Μητσοτάκης: Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι δεν έχει μετανιώσει για τη διαγραφή του Σαμαρά και το τι γίνεται με τη συνεχή απομάκρυνση του Κώστα Καραμανλή που δεν ήταν καν παρών στη χθεσινή ομιλία καθώς και σε δεύτερη, για τις ενέργειες που γίνονται για τη μείωση του κόστους ενέργειας, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι σέβεται και τιμά όλους τους αρχηγούς της παράταξης.

«Μακάρι να μη φθάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κ. Σαμαρά. Δεν το επεδίωξα ποτέ εγώ αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά κι εξακολουθούν να λέγονται μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».

Η «επίθεση» Μητσοτάκη στον Τσίπρα

«Όταν ο κ.Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τις εξαγγελίες του προγράμματος της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Ο κ.Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ.Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».

Μητσοτάκης: Χάνουμε μια μεγάλη ευκαιρία στη συνταγματική αναθεώρηση με τη στάση της αντιπολίτευσης

Σε ερώτηση για τη στάση της αντιπολίτευσης στην συνταγματική αναθεώρηση είπε: «Καταρχάς μέσα από τη στάση του το ΠΑΣΟΚ προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα, ίσως αυτοδύναμοι».

«Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001» σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι ανεξήγητη. «Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες, μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας» ανέφερε και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 86, τον δημοσιονομικό κανόνα και τη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

«Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό, έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο».