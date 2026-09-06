Το ποσό των 400 ευρώ αποτελεί ετήσια ενίσχυση και όχι μόνιμη αύξηση της σύνταξης.

Η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους από τα 300 στα 400 ευρώ που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς σημαντικός αριθμός παραμένει εκτός, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει τον Νοέμβριο και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν το αυξημένο ποσό. Βασική προϋπόθεση είναι ο συνταξιούχος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να λαμβάνει οριστική κύρια σύνταξη.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών αποκλείονται από την ενίσχυση, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι περίπου 473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών μένουν εκτός μόνο εξαιτίας του ηλικιακού κριτηρίου.

Ένα βοήθημα, όχι αύξηση σύνταξης

Το ποσό των 400 ευρώ αποτελεί ετήσια ενίσχυση και όχι μόνιμη αύξηση της σύνταξης. Σε σχέση με τα 300 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως, η αύξηση ανέρχεται σε 100 ευρώ τον χρόνο. Εάν επιμεριστεί σε 12 μήνες, αντιστοιχεί σε περίπου 8,33 ευρώ τον μήνα.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Για τους δικαιούχους δεν μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική ανάσα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες για τρόφιμα, ενέργεια, κατοικία και υγεία εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

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Για όσους όμως μένουν εκτός, το ερώτημα παραμένει: γιατί ένας συνταξιούχος που είναι 64 ετών και πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια να μην λαμβάνει την ίδια ενίσχυση με κάποιον που έχει συμπληρώσει τα 65;

Οι περίπου 473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία που αποκλείεται μόνο λόγω ηλικίας. Οι ανάγκες των συνταξιούχων είναι καθημερινές και οι αυξήσεις στις τιμές επιβαρύνουν το εισόδημά τους κάθε μήνα. Γι’ αυτό και το ζητούμενο για πολλούς συνταξιούχους παραμένει μια ουσιαστική ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος και όχι μόνο μια ετήσια καταβολή.

Ποιοι άλλοι μένουν εκτός

Το ηλικιακό όριο δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Η καταβολή των 400 ευρώ συνδέεται και με εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Έτσι, συνταξιούχοι που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια δεν δικαιούνται την ενίσχυση, ακόμη και εάν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο.

Εκτός μπορεί να βρεθούν και συνταξιούχοι των οποίων το συνολικό εισόδημα αυξάνεται από άλλες πηγές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται περιπτώσεις συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς και περιπτώσεις όπου άλλα εισοδήματα επηρεάζουν την επιλεξιμότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις προσωπικής διαφοράς ή αναδρομικών, όταν τα ποσά αυτά συνυπολογίζονται στο εισόδημα και μπορεί να οδηγήσουν τον δικαιούχο πάνω από τα προβλεπόμενα όρια.

Υπάρχουν, ωστόσο, ειδικές προβλέψεις για ορισμένες κατηγορίες. Στις συντάξεις χηρείας, για παράδειγμα, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Δικαιούχοι είναι επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων και ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.