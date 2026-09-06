Η αναφορά του από την ομιλία στη ΔΕΘ και η απάντηση της ΕΛΑΣ.

Τον Αλέξη Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ως βασικό του αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ο πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει -εμμέσως, πλην σαφώς- στην κυβερνητική πρόταση εξουσίας που κατέθεσε προ ημερών, από τη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Πλέον, είναι σαφές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται τη Συμπαράταξη ως μια πραγματική απειλή στον δρόμο προς τις κάλπες και γι αυτό θα επιχειρήσουν με κάθε τρόπο και μέσο που διαθέτουν να αποδομήσουν τόσο το πρόγραμμα της, όσο και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.

«Πως να γλιτώσει μάτια μου…»

Μετά την παραίτηση του κ.Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το 2023, αρκετοί ήταν εκείνοι που εκτιμούσαν ότι το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας ανήκει στο παρελθόν. Όμως, μέσα στον στενό «πυρήνα» του Μαξίμου υπήρχαν και κάποιοι που υποστήριζαν ότι οι δύο τους θα αποτελούσαν το δίδυμο που θα διεκδικούσε τη διακυβέρνηση της χώρας σύντομα.

Και όπως έδειξε η ιστορία, οι τελευταίοι ήταν εκείνοι που δικαιώθηκαν. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, η ιδέα ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι κυρίαρχη στο κυβερνητικό «στρατόπεδο».

Και φρόντισε να το καταστήσει σαφές, χθες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Μπορεί να απέφυγε να την ονομαστική αναφορά προς τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, όμως τα λεγόμενα του δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονταν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: “Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω”», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τελευταία φράση, είναι στίχος από το ντουέτο «Δίδυμα Φεγγάρια», σε μουσική του Μάριου Τόκα και σε στίχους του Κώστα Φασουλά, που ερμήνευσαν μοναδικά ο Δημήτρης Μητροπάνο με την Αλέκα Κανελλίδου. Και αυτόν επέλεξε για τον μεγάλο του αντίπαλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όμως, η πολιτική κατάσταση περιγράφεται καλύτερα από έναν άλλον στίχο, του ίδιου τραγουδιού. Το «πως να γλιτώσει μάτια μου, ο ένας απ’ τον άλλον»…

Σκληρή απάντηση της ΕΛΑΣ

Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον πρωθυπουργό, δεν άργησε να έρθει. Δεν ήταν το ίδιο «μελωδική» - παρά το γεγονός ότι αρκετοί καλλιτέχνες έχουν στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα- αλλά αρκετά σκληρή.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, που, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα.

Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο.

Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή», ανέφερε σε ανακοίνωση της η Συμπαράταξη.