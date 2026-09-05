Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του το βράδυ του Σαββάτου 5/9 μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ στάθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

«Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σε λιγότερο από 2 λεπτά: Για τις οικογένειες, δημιουργούμε επενδυτικό λογαριασμό για νεογέννητα, όπου το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι ποσό καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο. Αν έχεις τρία παιδιά, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματός σου έως τα 20.000 ευρώ. Αν είσαι συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, απαλλάσσεσαι από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας ως προς το τεκμήριο.



Αν έχεις επιχείρηση, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος από το 2027 αν η επιχείρηση βρίσκεται στην Περιφέρεια και από το 2029 αν η επιχείρηση βρίσκεται στην Αττική. Για τις ατομικές επιχειρήσεις έχει, ήδη, καταργηθεί. Μειώνεται η προκαταβολή φόρου 5% ετησίως για τα νομικά πρόσωπα, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2028, ώστε να φτάσει, σταδιακά, στο 50%. Ξεκινάει Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ.

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Αν είσαι συνταξιούχος άνω των 65 ετών, παίρνεις ετήσια ενίσχυση, η οποία αυξάνεται στα 400 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μειώνεται η χονδρική τιμή του ρεύματος κατά 30%, σταδιακά, έως το 2029. Αυξάνεται, σταδιακά, ο κατώτατος μισθός εντός 15 μηνών και θα φτάσει το 2028 στα 1.000 ευρώ. Αν είσαι δημόσιος υπάλληλος θα παίρνεις επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο του 2027.



Τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα. Αν το κύριο επάγγελμά σου είναι αγρότης, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Από Δευτέρα θα τα δεις να εξειδικεύονται και μέσα στους επόμενους μήνες να ξεκινάει, σταδιακά, η εφαρμογή τους. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο, με συνέπεια, από τότε που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα» ανέφερε.