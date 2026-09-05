Δημόσιοι υπάλληλοι, νέες οικογένειες, τρίτεκνοι και αγρότες στους ωφελημένους.

Ώρα μηδέν για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το απόγευμα από το βήμα της ΔΕΘ. Πρόκειται για μέτρα... βεντάλια αφού καλύπτουν πολλές ομάδες πολιτών η πλειοψηφία των οποίων στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. Πρόκειται για ψηφοφόρους της Ν.Δ. που τώρα δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Εξ ου και το πακέτο παροχών θα έχει ορίζοντα τετραετίας. Δηλαδή δεν θα εξαντλείται εντός του ’27 αλλά θα επεκτείνεται μέχρι και το 2031. Ώστε να παραμένει ζωντανή η προσδοκία.

Τα μέτρα που θα κάνουν την διαφορά

Η κυβέρνηση ποντάρει σε συγκεκριμένα μέτρα- έκπληξη τα οποία κατάφερε μέχρι και το ..παρά ένα να τα κρατήσει μυστικά:

-Αύξηση στα 400 ευρώ από 300 ευρώ στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους.

-Μόνιμο ετήσιο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους.

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Πρόκειται για επίδομα ανάλογο με αυτό που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κυμαίνεται και αυτό κοντά στα 400 ευρώ. Η διαφορά με τους συνταξιούχους είναι ότι οι απόμαχοι της εργασίας θα το λάβουν από φέτος (Νοέμβριο του ΄26) ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα το λάβουν για πρώτη φορά τον Απρίλιο – Μάιο του ΄27. Να υποθέσω ότι τα λεφτά θα προγραμματιστεί να τα λάβουν λίγο μετά τις εκλογές ώστε να έχουν κάποιο λόγο να ψηφίσουν ή να ξαναψηφίσουν Ν.Δ.

Αύξηση αφορολόγητου για τρίτεκνους και αγρότες

Εδώ το μυστικό κρύβεται στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι τρίτεκνοι που υπερβαίνουν τις 150.000 οικογένειες και δυσκολεύονται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Το δημογραφικό μαζί με την ακρίβεια κατέστησε το μέτρο υποχρεωτικό. Οι τρίτεκνοι θα έχουν αυξημένο αφορολόγητο. Σε ένα ύψος εισοδήματος το οποίο θα αντιστοιχεί σε έναν μισθό της τάξεως των 1.500- 1.700 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης το μέτρο που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα πιάνει τουλάχιστον τις μισές τρίτεκνες οικογένειες.

Το ίδιο σκεπτικό κρύβεται και πίσω από το αντίστοιχο μέτρο για τους αγρότες. Που έχουν γυρίσει στην πλειοψηφία τους την πλάτη στην κυβέρνηση μετά το αλαλούμ με τις επιδοτήσεις και την εκτεταμένη διαφθορά που κρυβόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μέτρο φοροελάφρυνσης που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν μία στις πέντε αγροτικές οικογένειες οι οποίες πλέον μπορεί να έχουν ακόμη και μηδενική φορολόγηση.

Ίδρυση «κουμπαρά» με κρατική χρηματοδότηση για νέες οικογένειες

Παρότι οι πληροφορίες είναι λιγοστές για το συγκεκριμένο μέτρο η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα κάνει την διαφορά. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό κοινωνικό μέτρο που έχει χαρακτήρα μεταρρύθμισης, όπως λένε. Η φιλοσοφία του μέτρου είναι ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία θα έχουν την δυνατότητα να φτιάξουν έναν χρηματικό «κουμπαρά» χρόνο τον χρόνο με στόχο όταν ενηλικιωθούν να έχουν ένα έτοιμο κομπόδεμα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Στην δημιουργία αυτού του κουμπαρά θα μετέχει και η κυβέρνηση.

Μέτρα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Μειώσεις φόρων για μικρομεσαίους

Οι μικρομεσαίοι έχουν μπει ψηλά στη λίστα του ενδιαφέροντος του Μαξίμου. Καθώς και αυτοί στην πλειοψηφία τους είναι δυσαρεστημένοι. Γι αυτούς ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει

Μείωση προκαταβολής φόρου (5%) η οποία δεν θα είναι εφάπαξ. Θα επεκτείνεται χρόνο με τον χρόνο από το ‘28 μέχρι και το ΄34.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο του ’27.

«Ψαλίδισμα» στο τεκμαρτό για ελεύθερους επαγγελματίες

Εδώ η λέξη «κλειδί» είναι η «συνέπεια». Η κυβέρνηση που δεν είχε πρόθεση από την αρχή να καταργήσει την τεκμαρτή φορολόγηση θα «ψαλιδίσει» κάποιες προσαυξήσεις. Στόχος να κερδίσει τουλάχιστον έναν στους τρεις δυσαρεστημένους ελεύθερους επαγγελματίες που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 500.000. Τα «ψαλιδίσματα» θα είναι τέτοια ώστε στο τέλος του χρόνου πολλοί από αυτούς να έχουν ένα μεσοσταθμικό όφελος 2.000 ευρώ.