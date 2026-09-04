Στο τραπέζι βρίσκεται και η ενίσχυση που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο.

Αύξηση στο ύψος της εθνικής σύνταξης φαίνεται ότι είναι ένα από τα σενάρια που προκρίνεται για τη στήριξη των συνταξιούχων ενόψει των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η ενίσχυση που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της παροχής από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει, με τα βασικά σενάρια να προβλέπουν ποσό 400 ευρώ, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει στα 446 ευρώ, όσο είναι σήμερα το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ώρες, καθώς το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος και τα περιθώρια που δημιουργούνται από την πορεία των φορολογικών εσόδων και της οικονομίας.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά πλέον περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, διευρύνοντας έτσι το μέτρο σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των δικαιούχων κατά περίπου 420.000 άτομα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, αλλάζει και το ηλικιακό όριο για τις χήρες και τους χήρους. Η παροχή θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν από την ηλικία των 60 ετών, αντί για τα 65, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Αυξήσεις στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται και η αύξηση των συντάξεων για το 2027. Με βάση τα νεότερα δεδομένα για την πορεία του πληθωρισμού και των μισθών, η αύξηση αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6%, έναντι 2,4% που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Η αύξηση θα περάσει στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 2026, με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, και αναμένεται να αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Σε ετήσια βάση, το όφελος για έναν συνταξιούχο με σύνταξη 500 ευρώ υπολογίζεται περίπου στα 150 ευρώ. Για σύνταξη 1.250 ευρώ, η ετήσια αύξηση φτάνει περίπου τα 389 ευρώ, ενώ για σύνταξη της τάξης των 2.700 ευρώ το όφελος μπορεί να προσεγγίσει τα 833 ευρώ, πριν από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις.

Τέλος στην προσωπική διαφορά

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η οριστική παρέμβαση στην προσωπική διαφορά. Από το 2027 περίπου 670.000 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς αναμένεται να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους.

Η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να εμφανίζεται ως ξεχωριστό ποσό στη σύνταξη, όμως δεν θα λειτουργεί πλέον ως μηχανισμός που απορροφά τις μελλοντικές αυξήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα βλέπουν πλέον πραγματική ενίσχυση στο ποσό που λαμβάνουν.

Στο επίκεντρο και η ΕΑΣ

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται αφορούν περίπου 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι αλλαγές στα κλιμάκια της ΕΑΣ, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους συνταξιούχους, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο κατάργησης της εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται παράλληλα οι συντάξεις.