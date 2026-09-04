Από το επιτελείο του κ.Τσίπρα υποστηρίζουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί πλήρης αμηχανία για τα όσα ειπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή αδυνατούν να απαντήσουν στην ουσία, επιλέγουν τις άναρθρες κραυγές.

Τα «λιμνάζοντα νερά» των τελευταίων εβδομάδων στο πολιτικό σκηνικό, τάραξε ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, καθώς μετατόπισε τη συζήτηση στο πεδίο που εκείνος επέλεξε, προκαλώντας την έντονη -και ταυτόχρονα αντιφατική- αντίδραση της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν τα κορυφαία στελέχη της Συμπαράταξης, που θεωρούν ότι ο αρχηγός τους έθεσε, εκ των πραγμάτων, την ατζέντα των επόμενων ημερών, πάνω στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί το σύνολο του πολιτικού συστήματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αμηχανία στο Μαξίμου

Η αλήθεια είναι πως η επιλογή της κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών να «κοστολογήσουν» τα μέτρα που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν καλά, καλά ο τελευταίος ολοκληρώσει την ομιλία του, δείχνει ξεκάθαρα ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ασχολήθηκαν και με το παραπάνω με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αυτή η «ζέση» επιβεβαιώνει, κατά τους συνεργάτες του προέδρου της ΕΛΑΣ, πως αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που μπορεί να ανατρέψει το παγιωμένο από το 2019 και μετά, πολιτικό σκηνικό. Κυρίως, όμως, λένε πως υπάρχει πλέον στο τραπέζι μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία έχει κατατεθεί στους πολίτες.

Σε γενικές γραμμές, από το επιτελείο του κ.Τσίπρα υποστηρίζουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί πλήρης αμηχανία για τα όσα ειπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή αδυνατούν να απαντήσουν στην ουσία, επιλέγουν τις άναρθρες κραυγές.

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«Προκειμένου να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα. Άλλωστε είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα», ανέφερε σε ανακοίνωση της η Αμαλίας.

Μάλιστα, από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ δίνουν «ραντεβού» κοστολόγησης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο οποίο και θα το καταθέσουν το πρόγραμμα τους. «Αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Από εκεί και πέρα, στην Αμαλίας στέκονται σε δύο ακόμα ζητήματα για να δείξουν πως ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να επιβάλει τη δική του ατζέντα στον δημόσιο διάλογο. Το πρώτο είναι οι αναφορές των ρεπορτάζ από το «γαλάζιο» στρατόπεδο, που αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει ειδική ενότητα-απάντηση στα όσα είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Το δεύτερο, ότι κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η κυβερνητική επιμονή να ασχολείται με την ημερομηνία της εκδήλωσης παρουσίασης προγράμματος, καθώς θεωρούν ότι συνέβη εξαιτίας της αδυναμίας να απαντήσει στην ουσία των προτάσεων Τσίπρα.