«Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της κυριαρχίας», τόνισε ο Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή, αλλά δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Υπογράμμισε ότι δεν νοείται να υπάρχει απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από χώρα που θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέσει τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα «είναι μια ειρηνική χώρα που δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί, όμως, υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική θωράκισή της», διεμήνυσε στην Άγκυρα.

«Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την ΕΕ», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι η Αθήνα θέλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά αυτή «δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα». Εξάλλου, αναφερόμενος στο ζήτημα της άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα στις απειλές, από όπου κι αν προέρχονται αυτές.

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«Πρέπει να είναι ενιαία η χρηματοδότηση της φύλαξης κάθε σπιθαμής της», τόνισε, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα SAFE ήταν μια πρωτοβουλία που κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, παρατήρησε, ότι «χρειαζόμαστε περισσότερα και χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά», θυμίζοντας ότι όρος συμμετοχής τρίτων χωρών στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών.

«Αδιαπραγμάτευτη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας χωρίς τέλη στα Στενά του Ορμούζ»

Σε άλλο σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως δεν νοείται να γίνονται επιθέσεις εναντίον νόμιμων πλοίων, επισημαίνοντας ότι η ναυσιπλοΐα εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό.

«Εξίσου αδιαπράγματευτη είναι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, χωρίς τέλη στα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ενώ σημείωσε πως η μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, θα έστελνε ένα μήνυμα.

Αντόνιο Κόστα: Προτεραιότητα της ΕΕ πάντα η προστασία των συμφερόντων των μελών της

Ο Αντόνιο Κόστα ανέφερε στις δηλώσεις του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το συμφέρον της ΕΕ είναι μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαίως επωφελή με την Τουρκία, αλλά η εποικοδομητική εμπλοκή της Τουρκίας έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση των τομέων συνεργασίας, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνέχισε ο Κόστα.

«Σε κάθε συμβάν, προτεραιότητα της ΕΕ θα είναι πάντα να προστατεύσει τα συμφέροντα των χωρών μελών της», κατέληξε.

Οι κοινές δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη - Αντόνιο Κόστα

{https://www.youtube.com/watch?v=pOgu8pa4hbw}