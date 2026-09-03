Η Λένα Ζευγαρά και ο Σταμάτης Γονίδης θα τραγουδάνε μαζί φέτος τον χειμώνα.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Λένας Ζευγαρά και του Σταμάτη Γονίδη στο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανίζονται από κοινού, η γνωστή ερμηνεύτρια, μίλησε για τον συνεργάτη της και τη νέα σελίδα στην επαγγελματική της ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, η Λένα Ζευγαρά, το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» και χωρίς να κρύψει τον ενθουσιασμό της, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον γνωστό καλλιτέχνη.

«Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία, με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα ‘Α, κι αυτό. Έχει πει κι αυτό’. Είναι τεράστιος. Είναι κυριολεκτικά legend ο Σταμάτης Γονίδης», δήλωσε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής».

Η Λένα Ζευγαρά για τη συνεργασία της με τον Σταμάτη Γονίδη

Στη συνέχεια, η ίδια, μίλησε για τον Σταμάτη Γονίδη εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό της προς το πρόσωπό του: «Καταρχάς, είναι ‘τέρας’ γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος... Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί».

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Κλείνοντας, η Λένα Ζευγαρά αποκάλυψε ότι ο καλλιτέχνης και συνάδελφός της, έχει ετοιμάσει δύο τραγούδια που θα ερμηνεύουν μαζί: «Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: ‘Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο’. Του λέω ‘Σταμάτη, περίμενε να κάτσω για να ακούσω τι έχεις να μου πεις’. Μου τραγούδησε, έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο, δύο νομίζω. Και έχει στα σκαριά και άλλα. Μου λέει ‘Θέλω να το πούμε μαζί και θέλω να το μάθεις από το τηλέφωνο’. Μου λέει ‘Θα το μάθεις από το τηλέφωνο’ και τραγουδούσαμε το ντουέτο από το τηλέφωνο. Ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του».