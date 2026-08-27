Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ανοιχτό «παράθυρο» για μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με άλλο κόμμα για το σχηματισμό κυβέρνησης άφησε ο Θάνος Πλεύρης σε περίπτωση που το ποσοστό που θα λάβει το κυβερνών κόμμα στις πρώτες εκλογές δεν αφήνει πολλές δυνατότητες αυτοδυναμίας. Όχι όμως χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

«Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Τα κόμματα κάνουν έναν σχεδιασμό με βάση τις εκλογές. Όταν έρθει το αποτέλεσμα των εκλογών, προφανώς ο κάθε σχεδιασμός προσαρμόζεται στο αποτέλεσμα που έχει δώσει ο λαός. Αν αύριο η ΝΔ πάρει ένα ποσοστό που της δίνει τις δυνατότητες να είναι κοντά στην αυτοδυναμία, θα πει κάποιος εύλογα ότι μπορεί να μην συνεργαστεί με κανένα. Αν είναι ένα ποσοστό που δείχνει ότι ο κόσμος πια θέλει κάτι άλλο, είναι υποχρέωση όλων των κομμάτων, ό,τι και να λένε προεκλογικά, να κάτσουν», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στον ΣΚΑΪ.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη πρωθυπουργό, το απέκλεισε κατηγορηματικά. «Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ποτέ, ακόμα και στις περιπτώσεις που είδαμε κυβερνήσεις συνεργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα… Και στη Γερμανία υπήρχε συνεργασία μεγάλου συνασπισμού. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα για το αν ο πρώτος θα είναι πρωθυπουργός. Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Θα δούμε τι έχει πει ο λαός», τόνισε.

«Λάθος του Τσίπρα που πάει Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό»

«Είναι λάθος. Δεν χρησιμοποιώ του Άδωνη τις φράσεις. Τον σέβομαι ως πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Ότι πάει πριν είναι λάθος γιατί έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Η ΕΛΑΣ λέει ότι φοβόμαστε για το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει. Το σωστό είναι να πάει πρώτα ο πρωθυπουργός. Η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι», είπε για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ πριν την ομιλία του πρωθυπουργού.

«Καμία σχέση ο Κασιδιάρης με το κοινό της ΝΔ» - Τι είπε για Σαμαρά

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, ο κ. Πλεύρης είπε ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμά του να ασκεί κριτική.

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«Σέβομαι απόλυτα τον Σαμαρά, προφανώς έχει δικαίωμα κριτικής», ανέφερε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει θέσει ένα όριο, όταν η κριτική αφορά την εξωτερική πολιτική.

«Όταν η κριτική μπαίνει σε ένα επίπεδο αμφισβήτησης των προθέσεων χάραξης της εξωτερικής πολιτικής, είναι ένας παράγοντας που ξεπερνά το επίπεδο της κριτικής που μπορεί να υπάρξει», είπε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην πολιτική στόχευση της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε: «Δική μας δουλειά να προσεγγίσουμε το κοινό της κεντροδεξιάς».

Για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτελεί κοινό που σχετίζεται με τη Νέα Δημοκρατία.

«Καμία σχέση με το κοινό της ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την ποινική του υπόθεση, σημείωσε: «Αν έχει εκτίσει ποινή, θα αποφυλακιστεί», προσθέτοντας ότι «δεν απασχολεί τη ΝΔ».

«Μειωμένες κατά 20.000 οι ροές»

Σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με την Κρήτη, ωστόσο, να αποτελεί πλέον τη βασική εστία ανησυχίας για την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, από την 1η Αυγούστου 2024 έως και τις 31 Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν συνολικά 61.112 μεταναστευτικές ροές, ενώ το αντίστοιχο διάστημα από την 1η Αυγούστου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν 41.995.

«Είναι 20.000 μειωμένες ροές στο έτος. Και η βασική μας, πολύ μεγάλη μείωση είναι το Αιγαίο», σημείωσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου χαρακτήρισε τις ροές στο Αιγαίο «ιστορικού χαμηλού», αποδίδοντας μεγάλο μέρος της εξέλιξης στη συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας.

«Στο Αιγαίο, δηλαδή, μιλάμε για ροές ιστορικού χαμηλού, που δεν πιστεύαμε ποτέ, και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο κομμάτι των ροών», ανέφερε.

Όπως είπε, «και η Τουρκία έχει αλλάξει στάση συνολικά», ενώ επικαλέστηκε και δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο Ελλάδα και Τουρκία έχουν επιλέξει να μην λειτουργούν ως χώρες transit και περιορίζουν τις ροές στους συγκεκριμένους διαδρόμους.

«Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη»

Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για ένα διαφορετικό σκηνικό, με περιόδους έντονων ροών. «Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη», τόνισε, εξηγώντας ότι έχουν καταγραφεί «παράθυρα» με ιδιαίτερα αυξημένες αφίξεις.

«Η Κρήτη αυτή τη στιγμή, ειδικά, έχει κάποια παράθυρα - το είδαμε τον Μάιο - με πολύ έντονες ροές. Τον Ιούλιο υπήρχαν σχετικά χαμηλά νούμερα, και κλείσαμε μάλιστα καλύτερα από πέρσι. Ο Αύγουστος είχε έντονες ροές, το τελευταίο τριήμερο-τετραήμερο, είναι έντονες ροές», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ροές προς την Κρήτη στο οκτάμηνο ανέρχονται περίπου στις 12.500. Παράλληλα, όπως ανέφερε, το ζήτημα συνδέεται πλέον και με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί στο νησί, καθώς «υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, με διαδρόμους που έχουμε δει».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στις υποδομές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Όπως είπε, υπάρχει η δομή στην Αγιά, η οποία λειτουργεί ως δομή πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης, ενώ στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί χώρος στους Αθανάτους.

«Δυστυχώς, μέχρι σήμερα έχουμε αρκετά προβλήματα σε θέματα που εγείρονται από πολεοδομίες, οτιδήποτε, εργασίες έχουν ξεκινήσει. Θα υπάρχει και ο χώρος στο Ηράκλειο», ανέφερε.

Ο υπουργός εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο, βάσει του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, αντιμετωπίζονται οι αφίξεις. «Όταν φτάνουν ροές κάπου, γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός και ταυτοποίηση αν έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι διαθέτουν προσφυγικό προφίλ οδηγούνται σε ελεύθερες δομές στην ενδοχώρα, ενώ όσοι δεν διαθέτουν οδηγούνται σε κλειστές δομές, όπου εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο.

«Τους έχουμε κρατημένους ώστε, όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να τους έχουμε εκεί για να τους γυρίσουμε», σημείωσε.

«Οι 3.500 Αιγύπτιοι έγιναν 820 και οι επιστροφές από 49 πάνω από 300»

Ο κ. Πλεύρης έφερε ως παράδειγμα τη διαχείριση των αφίξεων Αιγυπτίων, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία κλειστών δομών έχει συμβάλει στην αύξηση των επιστροφών.

«Πέρυσι, η βασική μας ροή ήταν Αιγύπτιοι. Στο εξάμηνο είχαμε 3.500 περίπου Αιγυπτίους το 2025, και μόλις 49 επιστροφές», ανέφερε.

Όπως είπε, «χάρη στη Σιντική Σερρών και σε άλλες δομές που τους κρατάμε και δεν τους αφήνουμε», οι περίπου 3.500 Αιγύπτιοι του πρώτου εξαμήνου του 2025 μειώθηκαν σε 820 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν από 49 σε περισσότερες από 300.

«Δεν λέω ότι είναι νούμερο, εγώ θα ήθελα να τους επιστρέψουμε όλους», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στη σημερινή εικόνα, ο υπουργός ανέφερε ότι βασικό ζήτημα αποτελεί το Σουδάν, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν, κατά την εκτίμησή του, προσφυγικό προφίλ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στις ροές της Κρήτης εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό και το Μπαγκλαντές.

«Έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποιοι διάδρομοι που δεν έχουν κλείσει», ανέφερε.

Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι οι τρεις βασικές χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές ροές είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. «Γιατί έχουν χερσαία σύνορα και με την Ευρώπη. Τη Μάλτα και την Κύπρο κάποιος δεν την επιλέγει, γιατί ξέρει ότι εγκλωβίζεται σε ένα νησί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, στόχος πολλών μεταναστών είναι να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία ως χώρες transit.

«Εμείς έχουμε επιπλέον πρόβλημα, γιατί έχουμε χερσαία σύνορα με την Τουρκία, θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, θαλάσσια σύνορα με Αίγυπτο, θαλάσσια με Λιβύη», σημείωσε.

«Οι πολιτικές νομιμοποιήσεων είναι παράγοντας μαγνήτη»

Ο υπουργός άσκησε κριτική στις πολιτικές νομιμοποιήσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς τες «παράγοντα μαγνήτη» για νέες μεταναστευτικές ροές.

«Πράγματι υπάρχουν ροές στην Κρήτη. Οι ροές, εγώ σας λέω ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερες αν αύριο το πρωί ερχόμασταν και λέγαμε ξαφνικά αυτό που είπε η Ισπανία, ότι "αν είστε 3 μήνες στην Ελλάδα και βρείτε εργασία, αποκτάτε νομιμοποιητικά έγγραφα"», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Το μήνυμα που θα δίναμε στις ακτές της Λιβύης θα ήταν: "Παιδιά, μπείτε τώρα στις βάρκες"».

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι στην Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη βρίσκονται περίπου 500.000 άνθρωποι, «Σουδανοί κατά βάση, αλλά και από άλλες χώρες».

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