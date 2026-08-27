Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία που καθιερώνεται για τους απλήρωτους λογαριασμούς.

Νέο πλαίσιο για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τίθεται σε ισχύ, μετά τη δημοσίευση χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης που τροποποιεί τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τη διαδικασία που ακολουθείται όταν ένας λογαριασμός παραμένει απλήρωτος όσο και στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας καταναλωτής μπορεί να αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, οι προμηθευτές θα μπορούν να ζητούν από τον αρμόδιο Διαχειριστή, στο πλαίσιο αίτησης αλλαγής παρόχου, στοιχεία που αφορούν το ιστορικό του πελάτη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δεδομένα κατανάλωσης για διάστημα έως δύο ετών, τυχόν ιστορικό εντολών επισήμανσης του καταναλωτή ως υπερήμερου, εντολές απενεργοποίησης του μετρητή, καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής. Παράλληλα, στη σύμβαση προβλέπεται συγκατάθεση του πελάτη για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους προμηθευτές σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις σχετικές εντολές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία που καθιερώνεται για τους απλήρωτους λογαριασμούς. Η προθεσμία εξόφλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ημέρες για τους μικρούς πελάτες, ενώ για έγχαρτους λογαριασμούς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 25 ημέρες από την παράδοσή τους στο ταχυδρομείο. Εάν ένας λογαριασμός δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα, η ληξιπρόθεσμη οφειλή, μαζί με τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας, μεταφέρεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Εφόσον περάσει χωρίς πληρωμή και η δεύτερη προθεσμία, ο προμηθευτής ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον πελάτη μέσα σε πέντε ημέρες, υπενθυμίζοντας την οφειλή και προτείνοντας διακανονισμό σε δόσεις. Ο καταναλωτής έχει στη συνέχεια πέντε ημέρες για να απαντήσει στην πρόταση.

Εάν ο πελάτης δεν αποδεχθεί τον διακανονισμό ή δεν τηρήσει τους όρους του, ενεργοποιείται το επόμενο στάδιο. Ο προμηθευτής υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή «Εντολή Επισήμανσης» του πελάτη ως υπερήμερου και ταυτόχρονα εντολή απενεργοποίησης του μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενημερώνοντας γραπτώς τον καταναλωτή.

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Αν ο καταναλωτής πληρώσει ή προχωρήσει σε διακανονισμό, ο προμηθευτής οφείλει να ζητήσει την άρση τόσο της επισήμανσης όσο και της εντολής απενεργοποίησης. Μάλιστα, οι σχετικές εντολές πρέπει να υποβάλλονται στον Διαχειριστή την ίδια ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή ή ο διακανονισμός και να εκτελούνται εντός της ίδιας ημέρας.

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο καταναλωτής που έχει επισημανθεί ως υπερήμερος δεν εξοφλήσει ή δεν διακανονίσει την οφειλή του μέσα σε δέκα ημέρες από την ενημέρωσή του για την εντολή απενεργοποίησης, ο προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας και να υποβάλει δήλωση παύσης εκπροσώπησης στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Το νέο καθεστώς προβλέπει, πάντως, δικλίδα προστασίας για όσους αμφισβητούν έναν λογαριασμό. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει απενεργοποίηση του μετρητή ή να καταγγείλει τη σύμβαση λόγω της συγκεκριμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, όταν ο πελάτης έχει υποβάλει έντυπο αμφισβήτησης και έχει προσφύγει στην αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο, μέχρι να υπάρξει προσωρινή διαταγή ή απόφαση επί αιτήματος αναστολής, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση.

Δυνατότητα μετακίνησης σε άλλον πάροχο

Κομβική αλλαγή αφορά και τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο πάροχο. Η αλλαγή προμηθευτή εξακολουθεί κατά κανόνα να επιτρέπεται, ωστόσο προβλέπονται δύο συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Δεν επιτρέπεται όταν έχει ήδη υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης του μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και όταν υπάρχουν ενεργές εντολές επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου από τρεις ή περισσότερους διαφορετικούς προμηθευτές.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαγράφει τις παλιές οφειλές. Ο καταναλωτής εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις του προς τον προηγούμενο προμηθευτή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την εξόφλησή τους.

Τέλος, ανοίγει ο δρόμος για ψηφιακή διευκόλυνση της διαδικασίας αλλαγής παρόχου. Η ΡΑΑΕΥ μπορεί να αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή που θα συνδέεται με το gov.gr για την άντληση και πιστοποίηση στοιχείων του καταναλωτή, ενώ αντίστοιχη εφαρμογή του Διαχειριστή θα μπορεί να πιστοποιεί την ημερομηνία υποβολής και υλοποίησης του αιτήματος αλλαγής προμηθευτή.