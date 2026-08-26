Στο πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνεται και μία πρόβλεψη για συγκεκριμένη μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος που συνδέεται με ενεργειακά κόστη.

Περιμένετε και θα ακούσετε καλά νέα για το ρεύμα είπε grosso modo ο Κ. Χατζηδάκης και έφεραν τα πάνω κάτω οι δημοσιογράφοι για να μάθουν τι κρύβει η προφητεία Χατζηδάκη. Προφητεία εν τι ευρεία έννοια καθώς αν δεν ξέρει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τι περιλαμβάνει το πακέτο παροχών, ποιος θα το ξέρει;

Μετά από ρεπορτάζ καταλάβαμε ότι στο πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνεται και μία πρόβλεψη για συγκεκριμένη μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος που συνδέεται με ενεργειακά κόστη.

Κόστη που μπορεί να πέσουν λόγω της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής ύψους 500 εκ. για το 2027 που εξασφάλισε η Ελλάδα.

Τώρα για τι μείωση μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως μην πάει το μυαλό σας σε κάτι θεαματικό...

Λ.Ι.