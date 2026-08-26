Είχε συμφωνήσει να παραιτηθεί «αθορύβως» μετά το «άδειασμα» από τον Μητσοτάκη για την κριτική του στον Τραμπ για το Ιράν!

Η παραίτηση του συμβούλου του πρωθυπουργού, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Σωτήρη Σέρμπου δημοσιοποιήθηκε τώρα αλλά είχε υποβληθεί μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, από τότε που άσκησε σκληρή κριτική στην πολιτική Τραμπ έναντι του Ιράν και "αδειάστηκε" από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τέθηκε, ουσιαστικά, εκτός Μεγάρου Μαξίμου. Συμφώνησε, όμως, να φύγει αθόρυβα σε ουδέτερο χρόνο και χωρίς να επικαλεστεί διαφωνίες.

Οταν είχε παραιτηθεί από τη θέση συμβούλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το 2022, είχε κάνει περισσότερο θόρυβο...

Β.Σκ.