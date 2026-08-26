Γιατί η υπουργός Παιδείας καθησυχάζει τους φοιτητές.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη καθησυχάζει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους ότι η ακύρωση των αδειών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το ΣτΕ δεν επηρεάζει τις σπουδές τους γιατί θα γίνουν άμεσα οι αναγκαίες διορθώσεις και θα γίνει εκ νέου αδειοδότηση.

Ακόμη και αν ισχύσει αυτό το εξαιρετικά αισιόδοξο σενάριο, τι γίνεται με το περσινό έτος σπουδών; Τότε οι σχολές λειτουργούσαν χωρίς νόμιμη άδεια, όπως κρίθηκε εκ των υστέρων από το ΣτΕ, και επομένως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους φοιτητές.

Επίσης, έχει κατατεθεί νέα αίτηση ακύρωσης για επτά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η υπουργός το προσπερνά σαν να μην υπάρχει ή σαν να προεξοφλεί ότι η απόφαση του ΣτΕ θα είναι θετική για τα πανεπιστήμια.

Ενδεχομένως το δεύτερο ενδεχόμενο να είναι χειρότερο από το πρώτο.

Β.Σκ.