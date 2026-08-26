Το νέο σύστημα για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο δίνει ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στη γραπτή εξέταση.

Ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες 48 ώρες η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τη βαθμολογική διάρθρωση και το σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται στο εξής οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα, Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης” και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και εμφανείς διαφωνίες στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης.

Μέχρι στιγμής, στα 114 άρθρα έχουν δημοσιευθεί συνολικά 1.199 σχόλια, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις διατάξεις που αφορούν τις θέσεις ευθύνης. Η εικόνα δείχνει ότι το νέο μοντέλο διοικητικής ιεραρχίας και, κυρίως, το ποιοι θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις προϊσταμένων και με ποια κριτήρια θα επιλέγονται, βρίσκεται στην «καρδιά» της διαβούλευσης.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το άρθρο 7, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα και επανακαθορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος. Έως τις 25 Αυγούστου 2026 είχε συγκεντρώσει 373 σχόλια, τα περισσότερα από κάθε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου.

Εγγραφή των υποψηφίων στο νέο Μητρώο Υποψήφιων Προϊσταμένων

Η διάταξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, εγγραφή των υποψηφίων στο νέο Μητρώο Υποψήφιων Προϊσταμένων και θεσπίζει εναλλακτικές διαδρομές συμμετοχής, οι οποίες συνδέονται με τον βαθμό, τις προηγούμενες αξιολογήσεις, την άσκηση καθηκόντων ευθύνης και την πιστοποίηση ηγετικών, διοικητικών, ψηφιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων από την Ακαδημία Ηγεσίας του ΕΚΔΔΑ.

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Ακριβώς σε αυτά τα σημεία εντοπίζονται και πολλές από τις αντιδράσεις. Οι μετέχοντες στη διαβούλευση εκφράζουν τον φόβο ότι η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, ακόμη και μέσω αναπλήρωσης ή διοικητικής τοποθέτησης, μπορεί να προσφέρει σημαντικό προβάδισμα σε όσους βρίσκονται ήδη μέσα στον μηχανισμό των θέσεων ευθύνης. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ένας υπάλληλος που δεν είχε μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να υπηρετήσει ως προϊστάμενος θα μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις κάποιον που έχει πολυετή διοικητική εμπειρία.

Προβληματισμός καταγράφεται και για τη σύνδεση του δικαιώματος συμμετοχής με προηγούμενες αξιολογήσεις, καθώς οι μετέχοντες στη διαβούλευση επισημαίνουν τις διαφορετικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάλληλοι δεν αξιολογήθηκαν. Στο ίδιο πεδίο συζήτησης βρίσκεται και η ειδική πρόβλεψη για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, οι οποίοι μπορούν υπό προϋποθέσεις να διεκδικούν οριζόντιες θέσεις ευθύνης ανεξάρτητα από τον βασικό τίτλο σπουδών τους.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της διαβούλευσης είναι το άρθρο 12, που αντικαθιστά το άρθρο 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και καθορίζει τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των υποψηφίων. Στο αρχείο της διαβούλευσης έως τις 25 Αυγούστου και ώρα 19:46 καταγράφονταν 230 σχόλια, αριθμός αυξημένος σε σχέση με προγενέστερη καταμέτρηση.

Το νέο σύστημα δίνει ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στη γραπτή εξέταση. Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης, τα τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα συμμετέχουν στην τελική βαθμολογία με 10%, η εργασιακή εμπειρία με 15%, η άσκηση καθηκόντων ευθύνης με 20% και η γραπτή εξέταση με 55%. Στις θέσεις Τμήματος, η γραπτή εξέταση διατηρεί επίσης συντελεστή 55%, με την εργασιακή εμπειρία στο 20%, τα τυπικά προσόντα στο 10% και την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στο 15%.

Διαφορετική στάθμιση προβλέπεται στις Γενικές Διευθύνσεις, όπου τα τυπικά προσόντα και η εργασιακή εμπειρία συμμετέχουν με 5% έκαστο, η άσκηση καθηκόντων ευθύνης με 30%, η γραπτή εξέταση με 30%, ενώ στην τελική βαθμολογία προστίθεται ειδική δοκιμασία με επιπλέον συντελεστή 30%.

Αντιδράσεις προκαλεί και η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Μεταπτυχιακός τίτλος αποδίδει 550 μόρια, διδακτορικό 750 και η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ 840 μόρια. Τα βασικά εκπαιδευτικά προσόντα, ωστόσο, δεν αθροίζονται, με αποτέλεσμα δεύτερα πτυχία και πρόσθετοι μεταπτυχιακοί τίτλοι να μην αποδίδουν αυτοτελή επιπλέον μοριοδότηση. Σχολιαστές θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται η πρόσθετη επιστημονική κατάρτιση, ενώ άλλοι βλέπουν στη μεγάλη βαρύτητα της γραπτής εξέτασης ένα περισσότερο αντικειμενικό φίλτρο επιλογής.

Τέλος, στη διαβούλευση επανέρχεται η αντιπαράθεση γύρω από τη μοριοδότηση της εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης, ιδίως όταν αυτή αποκτήθηκε μέσω αναπλήρωσης, αλλά και ζητήματα όπως η σχέση των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, η αναγνώριση συναφούς εμπειρίας από τον ιδιωτικό τομέα, η γλωσσομάθεια και η πιστοποιημένη επιμόρφωση.





