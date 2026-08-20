Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων και γιατί προκαλεί αντιδράσεις.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, με τη γραπτή εξέταση του ΑΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Ωστόσο, μια προϋπόθεση που αφορά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος έχει προκαλέσει την αντίδραση μερίδας δημόσιων υπαλλήλων, καθώς ενδέχεται να αποκλείσει από τη διαδικασία υπαλλήλους με πολυετή υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει ότι για την πρώτη εφαρμογή οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έξι χρόνια πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στην αντίστοιχη εκπαιδευτική κατηγορία μετά τον διορισμό τους.

Το κριτήριο αυτό, σύμφωνα με υπόμνημα των υπαλλήλων, μπορεί να επηρεάσει όσους έχουν ακόμη και 15, 20 ή 30 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, αλλά απέκτησαν στην πορεία της επαγγελματικής τους διαδρομής πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό και στη συνέχεια μετατάχθηκαν νόμιμα σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία.

Παρά την πολυετή εμπειρία τους, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ενδέχεται να μην έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έξι χρόνια στην κατηγορία στην οποία υπηρετούν σήμερα. Ως αποτέλεσμα, κινδυνεύουν να μην μπορούν καν να συμμετάσχουν στην πρώτη γραπτή εξέταση του ΑΣΕΠ το 2027.

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Δεν είναι θέμα μορίων, αλλά συμμετοχής

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι το ζήτημα δεν αφορά το πόσα μόρια θα λάβει κάθε υποψήφιος, αλλά το αν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στον 3ο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Ένας υπάλληλος με δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν στο υπόμνημά τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν ζητάει να επιλεγεί αυτόματα ως προϊστάμενος. Ζητά να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση, να αξιολογηθεί και να συγκριθεί με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Το ερώτημα που τίθεται, επομένως, είναι αν ένα τυπικό χρονικό κριτήριο μπορεί να αποκλείσει εξαρχής ανθρώπους με σημαντική υπηρεσιακή εμπειρία, πριν ακόμη αξιολογηθούν τα προσόντα και οι ικανότητές τους.

Ζητούν αλλαγή πριν από την πρώτη εφαρμογή

Το βασικό αίτημα είναι να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, ώστε υπάλληλοι με μακρά πραγματική δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι απέκτησαν μεταγενέστερα ανώτερα προσόντα και μετατάχθηκαν νόμιμα, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη γραπτή εξέταση του 2027.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η απόκτηση ενός πτυχίου ή ενός μεταπτυχιακού και η υπηρεσιακή εξέλιξη δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε μειονέκτημα. Παράλληλα, θεωρούν ότι η προηγούμενη εμπειρία τους στο Δημόσιο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχει επειδή αποκτήθηκε σε διαφορετική εκπαιδευτική κατηγορία.

Επιπλέον, τίθεται και ζήτημα ως προς τη διαφοροποίηση με το νέο άρθρο 84Α, το οποίο προβλέπει ως βασική προϋπόθεση για το Μητρώο Υποψηφίων Προϊσταμένων τρία χρόνια συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν ουσιαστικά ένα σύστημα στο οποίο όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν πρώτα τη δυνατότητα να διαγωνιστούν και στη συνέχεια να αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια.

«Δεν ζητούμε να μας δοθεί θέση. Δεν ζητούμε περισσότερα μόρια. Ζητούμε να μην μας στερηθεί η δυνατότητα να διαγωνιστούμε», είναι το βασικό μήνυμα που μεταφέρουν.

Το ζητούμενο, όπως επισημαίνουν, δεν είναι να ευνοηθεί κάποια κατηγορία υπαλλήλων, αλλά να διασφαλιστεί ότι η αξιοκρατική αξιολόγηση θα ξεκινά από την ίση πρόσβαση στη διαδικασία.