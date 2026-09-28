Θα χρειαστεί να γκρεμιστούν και τα διπλανά κτίρια-Πού θα μείνουν οι κάτοικοι;- Προβλήματα και στην κυκλοφορία καθώς έκλεισε η Λυσιστράτους.

Ενώ ακόμα ερευνούνται τα αίτια της διαρροής του φυσικού αερίου στην Πλάκα, με αποτέλεσμα τους έξι νεκρούς, η κατάσταση δυσκολεύει πολύ στη «συνοικία των Θεών».

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης θα πρέπει να κατεδαφιστούν τα δυο διπλανά κτίρια του κτιρίου που κατέρρευσε μετά την έκρηξη, κτίρια μάλιστα που είναι διατηρητέα και συνεπώς θα χρεαστούν και την άδεια του υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να γκρεμιστούν, αλλά και χρόνο για όλη τη διαδικασία.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι τι θα γίνει με τους κατοίκους στα κτίρια αυτά. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προτείνει στην κυβέρνηση «Κάντε το όπως στους Αμπελόκηπους». 'Οπως δηλαδή όταν στις 31 Οκτωβρίου 2024 είχε καταρρεύσει κτίριο στους Αμπελόκηπους, στην οδό Αρκαδίας, λόγω έκρηξης σε γιάφκα τρομοκρατών και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τους μετέφερε σε άλλα κτίρια με δική του πρωτοβουλία.

Στην Πλάκα και επειδή διακόπηκε η κυκλοφορία στην Λυσιστράτους, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της περιοχής, χρειάζονται και συνολικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το πρόβλημα μάλιστα θα ενταθεί καθώς θα ξηλωθεί μεγάλο μέρος του δικτύου φυσικού αερίου για να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα.