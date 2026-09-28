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Σήμερα αναμένεται να πληρωθεί η δεύτερη και τελευταία πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη πληρώθηκε η πρώτη δόση για τις συντάξεις Οκτωβρίου ενώ σήμερα θα πληρωθεί η δεύτερη και τελευταία δόση. Όπως συμβαίνει πάντα τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 5 μμ και έπειτα αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι για αύριο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Την ίδια ημερομηνία πληρώθηκαν και οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από την εργασία τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016.

Στις 24 Σεπτεμβρίου πληρώθηκαν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Πότε πληρώνονται ΙΚΑ και Δημόσιο

Σήμερα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία.

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Σήμερα επίσης θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τι ισχύει με τις συντάξεις Νοεμβρίου

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Οι συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών θα πραγματοποιηθούν πριν την 28η Οκτωβρίου.

1. Συντάξεις μη μισθωτών – ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Οι συντάξεις της πρώτης κατηγορίας αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών

Όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

2. Συντάξεις μισθωτών – ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών. Οι συντάξεις είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά: