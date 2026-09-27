Η επέκταση της δράσης εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Σε νέες περιοχές της χώρας επεκτείνεται το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

«Η τρίτη δράση αφορά περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, όπου το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, που ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο και για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει, επεκτείνεται τώρα σε επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Προβλέπει- θυμίζω- οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Παράλληλα, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό: Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά» έγραψε χαρακτηστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής σήμερα.

Ποιες περιοχές αφορά

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο και πλέον διευρύνεται, με στόχο την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση. Στον σχεδιασμό εντάσσονται πλέον επτά δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, νέα φάση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, όταν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για ακόμη οκτώ Περιφερειακές Ενότητες. Πρόκειται για τις Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επέκταση της δράσης εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και ιδιαίτερα της σταδιακής εγκατάλειψης περιοχών της περιφέρειας. Το οικονομικό κίνητρο προορίζεται για όσους αποφασίσουν να κάνουν το επόμενο, πιο μόνιμο βήμα: να μεταφέρουν τη ζωή και την κατοικία τους στις περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.