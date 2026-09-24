Έντονα άστατος ο καιρός από αύριο Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Βροχές και στην Αττική βλέπει ο Μαρουσάκης.

Σήμερα, θα είναι μία γενικά καλοκαιρινή ημέρα, παρά το γεγονός οτι ξεκινάμε με χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αργότερα θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και θα προσεγγίσουμε και πάλι τους 26 ίσως και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Είναι μία καλοκαιρινή παρένθεση πριν μας επισκεφθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας, από αύριο και από τα βορειοδυτικά, που θα δώσει αρκετές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει τη χώρα μας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Θα αλληλεπιδράσει έντονα με την θάλασσα του Ιονίου Πελάγους, γι'αυτό και περιμένουμε τις έντονα άστατες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν το τριήμερο. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη δυτική και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια έκταση της χώρας μας.

Οι θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πάντως σήμερα περιμένουμε καλοκαιρινό σκηνικό. Αργά το απόγευμα προς τα βορειοδυτικά τμήματα θα αρχίσει να ασκεί επίδραση αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, δίνοντας σύννεφα, σημάδι το οποίο δείχνει οτι ο καιρός θα επιδεινώνεται από το βράδυ και στη συνέχεια.

Ο βοριάς περιορίζεται προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, νωρίς το πρωί θα κάνει αρκετό κρύο, ιδιαίτερα προς τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Κάνει κρύο και σε εσωτερικές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα συναντήσουμε θερμοκρασίες από 24 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Ανοίγεται μπροστά μας ένα τριήμερο, με αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία και τον υδράργυρο χωρίς αξιόλογες διακυμάνσεις.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, δεν περιμένουμε σήμερα κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα πλησιάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τελειώνει αυτή η 24ωρη καλοκαιρινή παρέμβαση και από αύριο το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Αδριατικής.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περιμένουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες κατευθύνσεις και δεν θα προβληματίσουν.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τελειώνει αυτή η καλοκαιρινή παρέμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια περίπου 24 ώρες, γιατί από αύριο Παρασκευή το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να κινείται πιο νότια - ντοτιοανατολικά. Θα ακολουθήσει μία τροχιά γύρω από τη χώρα μας. Θα περάσει από τη θαλάσσια έκταση. Αρχικά θα κινηθεί μέσα στο Ιόνιο, θα κατευθυνθεί περάσει γύρω από τη θάλασσα των Κυθήρων, θα περάσει γύρω από την Κρήτη και θα οδηγηθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα πιο έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στα δυτικά ηπειρωτικά και μέσα στο Ιόνιο, σε πρώτο βαθμό αύριο Παρασκευή.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα τα περιμένουμε στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, θα έχουμε και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, ιδιαίτερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα και κατά κανόνα σε θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις. Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια στα Επτάνησα, προς τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα κοντά στη θάλασσα, στη νότια και δυτική Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στην Άρτα. Ακόμα και προς τον Αργολικό και το Μυρτώο θα δούμε να εξαπλώνονται βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται οι βροχές για λίγο να χτυπήσουν και την πόρτα του νομού Αττικής, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα του Σαββάτου, στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Την Κυριακή, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Θα κυριαρχήσει ο βοριάς, θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου, και θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός και στη συνέχεια, πρόσκαιρη βελτίωση καθώς έχει ανοίξει για τα καλά η πόρτα για την είσοδο κακοκαιριών από βορειότερα τμήματα της γηραιάς Ηπείρου.

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