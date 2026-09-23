Στόχος του Smart Readiness είναι να προχωρήσουν περισσότερες παρεμβάσεις που κάνουν τα κτίρια πιο «έτοιμα» για σύγχρονες ψηφιακές υποδομές.

Νέα δεδομένα φέρνει στο πρόγραμμα «Smart Readiness» κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αλλαγές στους όρους συμμετοχής και στη χρηματοδότηση του προγράμματος για την αναβάθμιση των υποδομών των κτιρίων.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 57,12 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει απευθείας στα vouchers. Συγκεκριμένα, 45,31 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την πληρωμή των επιταγών, ενώ περίπου 11,81 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις υπηρεσίες υποστήριξης του προγράμματος. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος του Smart Readiness είναι να προχωρήσουν περισσότερες παρεμβάσεις που κάνουν τα κτίρια πιο «έτοιμα» για σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Μάλιστα, στην ίδια την υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει ευκολότερα και να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις.

Επιχειρήσεις

Οι αλλαγές αγγίζουν και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όταν ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ασκεί οικονομική δραστηριότητα, η ενίσχυση μπαίνει στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων «de minimis». Με το νέο πλαίσιο, το συνολικό ποσό τέτοιων ενισχύσεων που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

Για να μπορεί μια επιχείρηση να ενταχθεί, θα πρέπει μεταξύ άλλων να έχει έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα και ελληνικό ΑΦΜ, να είναι ενεργή όταν υποβάλλει την αίτηση και να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Παράλληλα, προβλέπεται ότι πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και να τηρεί την περιβαλλοντική νομοθεσία.

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Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης και να μην έχουν ξεπεράσει, μαζί με την ενίσχυση του Smart Readiness, το όριο των 300.000 ευρώ σε ενισχύσεις de minimis κατά την προβλεπόμενη τριετή περίοδο. Αν το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί, δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Πολυκατοικίες

Αλλαγές υπάρχουν και στις περιπτώσεις πολυκατοικιών ή άλλων κτιρίων με πολλούς ιδιοκτήτες. Όταν κάποια ιδιοκτησία ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, το ποσό της επιχορήγησης που του αναλογεί υπολογίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας που εμφανίζονται στα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης διασταυρώσεις και ελέγχους για τις ενισχύσεις. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι κανόνες, όπως στην περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού ή υποβολής ψευδών στοιχείων, το σύνολο της ενίσχυσης καθίσταται άμεσα απαιτητό και μάλιστα με τόκο από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου.