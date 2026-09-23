Η ΡΑΑΕΥ περνά τώρα στην επόμενη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, σύμφωνα με την οποία μπορεί να ορίσει ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου την εταιρεία ή τις εταιρείες που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, ανάλογα με την κατηγορία πελατών.

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΑΕΥ για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς καμία εταιρεία προμήθειας δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Ο διαγωνισμός αφορούσε την περίοδο δύο ετών που ξεκινά στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η προθεσμία για την υποβολή ενδιαφέροντος έληξε στις 20 Αυγούστου, χωρίς όμως να εμφανιστεί ούτε ένας υποψήφιος από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ρεύματος.

Έτσι, η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος και η ΡΑΑΕΥ έκανε δεκτή την εισήγηση.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η αγορά δεν μένει χωρίς Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Η ΡΑΑΕΥ περνά τώρα στην επόμενη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, σύμφωνα με την οποία μπορεί να ορίσει ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου την εταιρεία ή τις εταιρείες που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, ανάλογα με την κατηγορία πελατών.

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου λειτουργεί ουσιαστικά ως «δίχτυ ασφαλείας» για τους καταναλωτές. Αναλαμβάνει προσωρινά την ηλεκτροδότηση πελατών που ξαφνικά μένουν χωρίς προμηθευτή, για παράδειγμα επειδή η εταιρεία που τους εκπροσωπούσε σταμάτησε να τους εξυπηρετεί.

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Με αυτόν τον τρόπο το ρεύμα δεν κόβεται και ο καταναλωτής έχει χρόνο να βρει και να επιλέξει νέο πάροχο. Η παραμονή στο καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου είναι προσωρινή και μπορεί να διαρκέσει έως τρεις μήνες.

Μετά το «άκαρπο» του διαγωνισμού, η ΡΑΑΕΥ θα πρέπει να ορίσει ποια εταιρεία θα αναλάβει υποχρεωτικά αυτόν τον ρόλο από τις 29 Σεπτεμβρίου. Και η εμπειρία δείχνει πως θα είναι η ΔΕΗ.