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«Υπό την ηγεσία του, η Κίνα έχει ευημερήσει πάρα πολύ», δήλωσε ο Μασκ.

Ο επικεφαλής της Tesla, δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξήρε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χαρακτήρισε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «μεγάλο ηγέτη», σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV την Τετάρτη.

«Υπό την ηγεσία του, η Κίνα έχει ευημερήσει πάρα πολύ», δήλωσε ο Μασκ, επικαλούμενος την πρόοδο που, όπως είπε, αποτυπώνεται στα νέα κτίρια και τις υποδομές που έχουν κατασκευαστεί στη χώρα.

«Είναι επίσης προφανές, απλώς περπατώντας στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί η ευημερία του μέσου Κινέζου πολίτη», πρόσθεσε.

Ο Μασκ αναμένεται να παραστεί με αλλους Αμερικανούς επιχειρηματίες στο δείπνο που θα παραχωρήσει ο Λευκός Οίκος προς τιμή του Σι αύριο Πέμπτη, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου είναι εξάλλου προγραμματισμένο να έχουν αύριο τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους φέτος, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα.

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Το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη

Ο Μασκ αναφέρθηκε επίσης στη μεγαλύτερη παραγωγική εγκατάσταση της Tesla, η οποία βρίσκεται στη Σανγκάη, χαρακτηρίζοντας την ομάδα που εργάζεται εκεί «εξαιρετικά ταλαντούχα, εργατική και αξιόπιστη».

«Το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη είναι πραγματικά ένα διαμάντι και είναι πανέμορφο. Αν κάποιος έχει βρεθεί ποτέ εκεί, το γνωρίζει», δήλωσε.

Ο Μασκ είχε προηγουμένως απορρίψει τις εικασίες ότι οι δραστηριότητες της Tesla στην Κίνα μπορεί να αποσυνδεθούν από την εταιρεία, ενόψει μιας πιθανής συγχώνευσης με τη SpaceX.

Αύξηση στις πωλήσεις των Model 3 και Model Y

Οι πωλήσεις των Model 3 και Model Y που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη, το οποίο αποτελεί παράλληλα τον μεγαλύτερο εξαγωγικό κόμβο της εταιρείας παγκοσμίως, αυξήθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο.

Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι διαφορετικές τάσεις στις βασικές αγορές της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας παρέμειναν.

Με πληροφορίες από Reuters