Η σύγκριση για το ποιον υποδέχθηκε καλύτερα ο Σι Τζινπίνγκ, τον Πούτιν ή τον Τραμπ είναι αναπόφευκτη αν υπολογίσει κανείς ότι οι επισκέψεις του Αμερικανού και Ρώσου προέδρου, αντίστοιχα, στο Πεκίνο απείχαν μόλις λίγα 24ωρα.

Ο ισχυρισμός που προωθείται από τα ρωσικά Μέσα είναι απλός. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έτυχε αισθητά υψηλότερης υποδοχής από ό,τι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα. Ενώ η διαφορά μπορεί να φαίνεται σαν θέμα τελετής, οι ειδικοί λένε ότι αυτές οι μικρές επιλογές του πρωτοκόλλου μπορούν να έχουν σημαντικό πολιτικό νόημα στο αυστηρά χορογραφημένο διπλωματικό σύστημα της Κίνας.

Όταν ο Πούτιν προσγειώθηκε στο Πεκίνο για την επίσκεψη του, τον υποδέχτηκε στον αεροδιάδρομο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι. Αυτό έχει σημασία επειδή ο Γουάνγκ δεν είναι μόνο ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας, είναι επίσης μέλος του ισχυρού 24μελούς Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, του εσωτερικού κύκλου λήψης πολιτικών αποφάσεων υπό τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Αντίστοιχα, όταν το Air Force One προσγειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, ο Τραμπ έτυχε υποδοχής από τον αντιπρόεδρο Χαν Τζενγκ. Με την πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να μην φαίνεται ασυνήθιστο. Τεχνικά, ο Χαν Τζενγκ είναι ανώτερος του Γουάνγκ Γι στην επίσημη κρατική ιεραρχία της Κίνας.

Αλλά η κινεζική πολιτική σπάνια λειτουργεί μόνο με επίσημους συνταγματικούς τίτλους. Αντίθετα, το πραγματικό κέντρο εξουσίας βρίσκεται εντός του Κομμουνιστικού Κόμματος, και η θέση του Wang Yi στο Πολιτικό Γραφείο του δίνει τεράστια πολιτική εξουσία. Ο Χαν Τζενγκ, παρά το γεγονός ότι είναι αντιπρόεδρος, δεν αποτελεί μέρος του τρέχοντος Πολιτικού Γραφείου. Αυτή η διάκριση είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι Ρώσοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η αποστολή του Γουάνγκ Γι για να υποδεχτεί τον Πούτιν αντιπροσωπεύει μια ισχυρότερη πολιτική χειρονομία από το Πεκίνο, μια σκόπιμη υπόδειξη ότι η Μόσχα εξακολουθεί να κατέχει μια προνομιακή θέση στη στρατηγική σκέψη της Κίνας.

Παράλληλα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η συζήτηση έχει διχάσει τους παρατηρητές εξωτερικής πολιτικής. Κάποιοι το βλέπουν ως ένα διακριτικό αλλά καλά υπολογισμένο μήνυμα από την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ, σχεδιασμένο προσεκτικά για να καθησυχάσει τη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη ευθυγράμμιση της Κίνας σε μια εποχή που το Πεκίνο προσπαθεί επίσης να σταθεροποιήσει τους δεσμούς με την Ουάσινγκτον.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι μπορεί απλώς να αντανακλά το άκαμπτο και συχνά παρεξηγημένο σύστημα κρατικού πρωτοκόλλου της Κίνας, όπου οι τελετουργικές ρυθμίσεις μπορεί μερικές φορές να φαίνονται πιο πολιτικές από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι αυτές οι οπτικές σπάνια είναι τυχαίες.

«Για τους Κινέζους, έχει πραγματικά διπλωματική σημασία. Ποιος πηγαίνει και γιατί έχει σημασία», λέει η Geeta Kochhar, ανώτερη επίκουρη καθηγήτρια Κινεζικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Jawahar Lal Nehru (JNU) στο Δελχί. Ταυτόχρονα, προειδοποιεί να μην ερμηνεύεται η υποδοχή του Τραμπ ως περιφρόνηση.

Η Κίνα ιστορικά ήταν περιοριστική όσον αφορά την υποδοχή ξένων ηγετών υψηλού προφίλ στα αεροδρόμια. Σύμφωνα με την Kochhar, η υποδοχή που έλαβε ο Τραμπ ήταν η ίδια εξαιρετικά ασυνήθιστη για τα πρότυπα μετά το 1949, καθιστώντας την εμφάνιση του Χαν Τζενγκ σημαντική από μόνη της. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία μπορεί να μην αφορά την υποβάθμιση του Τραμπ, αλλά την σκόπιμη ανύψωση του Πούτιν.

Η χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Μόλις μια μέρα πριν από την επίσκεψη του Πούτιν, διέρρευσε μία έκθεση που δημοσιεύθηκε από τους Financial Times και ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τζινπίνγκ είπε κατ' ιδίαν στον Τραμπ ότι ο Πούτιν τελικά θα «μετανιώσει» για τον πόλεμό του στην Ουκρανία. Η έκθεση προκάλεσε άμεσες διαψεύσεις τόσο από το Πεκίνο όσο και από την Ουάσινγκτον, με αξιωματούχους να την απορρίπτουν ως εντελώς ψευδή.

Ωστόσο, η υπόνοια ότι ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να εξέφρασε αμφιβολίες για την πολεμική στρατηγική της Μόσχας φέρεται να προκάλεσε ανησυχία στους ρωσικούς πολιτικούς κύκλους λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών.

Αυτό το πλαίσιο κάνει την υποδοχή του Πούτιν στο κόκκινο χαλί να μοιάζει λιγότερο ως ρουτίνα διπλωματίας και περισσότερο με πολιτική διαβεβαίωση. Η Kochhar πιστεύει ότι το Πεκίνο μπορεί να εμπλέκεται σε αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως «διπλωματία διάσωσης σχέσεων».

Διαφορετικά, σημειώνει, οποιαδήποτε ορατή στροφή προς την Ουάσιγκτον θα διακινδύνευε την προσεκτικά καλλιεργημένη βάση της σχέσης Κίνας - Ρωσίας. Με απλά λόγια, η Κίνα μπορεί να είναι ανοιχτή σε εποικοδομητική συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η βαθύτερη στρατηγική της ευθυγράμμιση με τη Ρωσία παραμένει άθικτη και απομονωμένη από την αμερικανική επιρροή.