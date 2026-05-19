Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 19ης Μαΐου, για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 19, 23, 24, 26, 30 και Τζόκερ το 14.
Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση, αλλά δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Στην τρίτη κατηγορία (4+1), τρία δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)