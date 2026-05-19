Η αντίδραση της Dara στο ενδεχόμενο να γίνει ο διαγωνισμός στο Μπουργκάς.

Η Βουλγαρία με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga», ήταν η χώρα που κατέκτησε την πρώτη θέση στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, με την ερμηνεύτρια να δηλώνει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκης της.

Η Βουλγαρία, μέχρι και την ημέρα του τελικού, έδειχνε να έχει μία ανοδική πορεία στα προγνωστικά, ωστόσο προκάλεσε έκπληξη η κατάκτηση της κορυφής, καθώς δεν ήταν ανάμεσα στα φαβορί, όπως η Ελλάδα και η Φινλανδία.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο των επιτροπών, όσο και του κοινού συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς.

Με την επιστροφή της στην πατρίδα της, είχε στηθεί ένα πάρτι για την υποδοχή της, με την ίδια να ανεβαίνει στη σκηνή προκειμένου να ερμηνεύσει για μία ακόμη φορά το νικητήριο τραγούδι.

Παράλληλα, η ίδια φαίνεται να εκφράζει την έντονη αντίδρασή της στο ενδεχόμενο η διαγωνισμός του 2027 να πραγματοποιηθεί στο Μπαργκάς, με την απάντησή της να παραμένει λιτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όχι».

Τέλος, να σημειωθεί, ότι το «Bangaranga», κατάφερε να σκαρφαλώσει πολύ γρήγορα στη 12η θέση του παγκόσμιου Spotify chart με 3,17 εκατομμύρια streams, μετά τη νίκη της στη Eurovision.

